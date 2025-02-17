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Война 2025

Постпред РФ в ООН: Приход Трампа принес шанс на окончание горячей фазы "украинского конфликта"

Валентина РоманенкоПонедельник, 17 февраля 2025, 18:07
Постпред РФ в ООН: Приход Трампа принес шанс на окончание горячей фазы украинского конфликта
Василий Небензя. фото Getty Images

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что с приходом к власти в США республиканской администрации "появились шансы, что горячая фаза украинского кризиса вскоре может закончиться".

Источник: Небензя на заседании Совбеза ООН, цитирует пропагандистское издание РФ "РИА Новости", "Коммерсантъ"

Прямая речь Небензи: "С приходом к власти в США республиканцев появились шансы на то, что "горячая фаза" украинского кризиса может вскоре закончиться".

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Детали: "РИА Новости" также сообщает, что постпред РФ заявил, что "Украина безвозвратно потеряла не только Крым, но и ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области".

В своей речи Небензя также обозначил условия России для урегулирования войный, которую назвал "конфликтом". По его словам, будущая Украина должна быть "демилитаризованным, нейтральным государством, не входящим ни в какие блоки и альянсы".

Дипломат подчеркнул, что прекращение огня и заморозка "украинского конфликта" не являются гарантиями его урегулирования.

Росcиявойна
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