Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что с приходом к власти в США республиканской администрации "появились шансы, что горячая фаза украинского кризиса вскоре может закончиться".

Источник: Небензя на заседании Совбеза ООН, цитирует пропагандистское издание РФ "РИА Новости", "Коммерсантъ"

Прямая речь Небензи: "С приходом к власти в США республиканцев появились шансы на то, что "горячая фаза" украинского кризиса может вскоре закончиться".

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Детали: "РИА Новости" также сообщает, что постпред РФ заявил, что "Украина безвозвратно потеряла не только Крым, но и ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области".

В своей речи Небензя также обозначил условия России для урегулирования войный, которую назвал "конфликтом". По его словам, будущая Украина должна быть "демилитаризованным, нейтральным государством, не входящим ни в какие блоки и альянсы".

Дипломат подчеркнул, что прекращение огня и заморозка "украинского конфликта" не являются гарантиями его урегулирования.