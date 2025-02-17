Постпред РФ в ООН: Приход Трампа принес шанс на окончание горячей фазы "украинского конфликта"
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что с приходом к власти в США республиканской администрации "появились шансы, что горячая фаза украинского кризиса вскоре может закончиться".
Источник: Небензя на заседании Совбеза ООН, цитирует пропагандистское издание РФ "РИА Новости", "Коммерсантъ"
Прямая речь Небензи: "С приходом к власти в США республиканцев появились шансы на то, что "горячая фаза" украинского кризиса может вскоре закончиться".
Детали: "РИА Новости" также сообщает, что постпред РФ заявил, что "Украина безвозвратно потеряла не только Крым, но и ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области".
В своей речи Небензя также обозначил условия России для урегулирования войный, которую назвал "конфликтом". По его словам, будущая Украина должна быть "демилитаризованным, нейтральным государством, не входящим ни в какие блоки и альянсы".
Дипломат подчеркнул, что прекращение огня и заморозка "украинского конфликта" не являются гарантиями его урегулирования.