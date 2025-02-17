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Війна 2025

WP: Європа потенційно може направити в Україну до 30 тисяч військових

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 17 лютого 2025, 18:10
WP: Європа потенційно може направити в Україну до 30 тисяч військових
Тренування британської армії, фто з army.mod.uk

Чисельність потенційного військового контингенту, який Європа може направити в Україну для контролю за потенційним "припиненням вогню", складає 25-30 тисяч військовослужбовців.

Джерело: пише The Washington Post на основі даних від чотирьох поінформованих посадовців, "Європейська правда"

Деталі: Кількість потенційного військового контингенту була розкрита у відповідях на лист США, де вони просили європейські країни деталізувати свої можливості для підтримки Києва.

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За даними джерел WP, наразі європейські держави готові забезпечити кілька бригад для потенційної дислокації в Україні орієнтовною чисельністю від 25 до 30 тисяч.

Співрозмовники видання вказують, що європейські військові "не будуть розміщені вздовж лінії зіткнення, але будуть готові продемонструвати силу, якщо російські війська відновлять війну".

Крім того, війська в Україні можуть бути підтримані більшою кількістю сил за її межами "у випадку, якщо їм потрібно буде швидко нарощувати сили і просуватися", пише The Washington Post.

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За інформацією видання, найбільш ретельне військове планування такої місії здійснила Франція – вона, за оцінками, може виділити близько 10 тисяч військовослужбовців.

Двоє джерел WP кажуть, що інші європейські держави поки що відчувають більше занепокоєння або стикаються з проблемами, пов'язаними з обмеженими військовими силами.

США раніше публічно допустили можливість розгортання в Україні миротворців для контролю за потенційним "перемирʼям", але заявляли, що американські війська не братимуть участі в такій місії.

Тим часом прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий відправити британські війська в Україну для виконання миротворчих обов'язків.

А прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що відправка шведських військ в Україну у складі миротворчих сил "абсолютно можлива".

Європадопомога Україні
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