Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Война 2025

WP: Европа потенциально может направить в Украину до 30 тысяч военных

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 17 февраля 2025, 18:10
WP: Европа потенциально может направить в Украину до 30 тысяч военных
Тренировка британской армии, фто с army.mod.uk

Численность потенциального военного контингента, который Европа может направить в Украину для контроля за потенциальным "прекращением огня", составляет 25-30 тысяч военнослужащих.

Источник: пишет The Washington Post на основе данных от четырех информированных должностных лиц, пишет "Европейская правда"

Детали: Численность потенциального военного контингента, который Европа может направить в Украину, была раскрыта в ответах на письмо США, где они просили европейские страны детализировать свои возможности для поддержки Киева.

Реклама:

По данным источников WP, сейчас европейские государства готовы обеспечить несколько бригад для потенциальной дислокации в Украине ориентировочной численностью от 25 до 30 тысяч.

Собеседники издания указывают, что европейские военные "не будут размещены вдоль линии соприкосновения, но будут готовы продемонстрировать силу, если российские войска возобновят войну".

Кроме того, войска в Украине могут быть поддержаны большим количеством сил за ее пределами "в случае, если им нужно будет быстро наращивать силы и продвигаться", пишет The Washington Post.

РЕКЛАМА:

По информации издания, наиболее тщательное военное планирование такой миссии осуществила Франция – она, по оценкам, может выделить около 10 тысяч военнослужащих.

Два источника WP говорят, что другие европейские государства пока испытывают больше беспокойства или сталкиваются с проблемами, связанными с ограниченными военными силами.

США ранее публично допустили возможность развертывания в Украине миротворцев для контроля за потенциальным "перемирием", но заявляли, что американские войска не будут участвовать в такой миссии.

Тем временем премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что готов отправить британские войска в Украину для выполнения миротворческих обязанностей.

А премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что отправка шведских войск в Украину в составе миротворческих сил "абсолютно возможна".

Европапомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: Украина не знала о переговорах РФ и США в Саудовской Аравии и не будет признавать их
видеоПорошенко о желании снова стать президентом: Меня не так поняли
фотоЭкс-заместителю главреда "Страна.юа" Крюковой сожгли автомобиль
Двойная порция дроновых санкций: СБУ и ССО взорвали НПЗ и станцию "Кропоткинская" в РФ – источник
В Кремле заявили, что на встречу с представителями США полетят Лавров и Ушаков
видеоПредседатель Мюнхенской конференции не сдержал слез во время прощальной речи
Все новости...
Европа
Шесть выводов после Мюнхенской конференции по безопасности
Председатель Мюнхенской конференции не сдержал слез во время прощальной речи
Председатель Мюнхенской конференции охарактеризовал мероприятие как "европейский кошмар"
Последние новости
18:13
Охлаждение экономики РФ: министр признал усугубление проблем
18:10
WP: Европа потенциально может направить в Украину до 30 тысяч военных
18:09
В школе Киева показали сценку с избиением работника ТЦК
18:07
Постпред РФ в ООН: Приход Трампа принес шанс на окончание горячей фазы "украинского конфликта"
17:59
видеоПовезло выбраться живым: пилот NASCAR попал в серьезную аварию на Дайтоне 500
17:39
В ГСЧС назвали количество погибших и раненых спасателей
17:38
Омбудсман обратился к ООН и КК по поводу возможного расстрела украинских военнопленных
17:32
3,6 миллиарда для перерабатывающих предприятий: в Украине стартовал прием заявок на гранты
17:27
видеоВоздушные силы показали расчет Patriot, который сбивает баллистику РФ над Киевом
17:24
СМИ: Макрон поговорил с Трампом перед экстренным саммитом в Париже
Все новости...
Реклама:
Реклама: