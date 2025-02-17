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Війна 2025

Ракети до IRIS-T, снаряди та гаубиці: Німеччина передала Україні нову допомогу

Іванна Костіна, Євген КізіловПонеділок, 17 лютого 2025, 18:57
Ракети до IRIS-T, снаряди та гаубиці: Німеччина передала Україні нову допомогу
фото: Getty Images

Уряд Німеччини 17 лютого повідомив про надання Україні нового пакета військової допомоги, до якого увійшла техніка, безпілотники та боєприпаси до різних систем.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Зокрема, до пакета увійшли 56 бронемашин MRAP, боєприпаси до танків Leopard 1 та БМП Marder.

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Крім того, німецький уряд відзвітував про передачу 282 000 боєприпасів для самохідних зенітних установок, боєприпасів до установок Gepard, а також ракет до систем ППО IRIS-T SLM та IRIS-T SLS.

Також в рамках фінансованого спільно з Норвегією і Данією проєкту передали ще чотири гаубиці Zuzana 2.

Крім того, Німеччина передала 50 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм, 2 тис. – калібру 122 мм.

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Німецький уряд також повідомив про передачу 300 ударних безпілотників HF-1, 51 розвідувального безпілотникіа Vector із запчастинами, 245 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun, 29 розвідувальних безпілотників Songbird та 14 розвідувальних безпілотників Hornet XR.

Окрім того Німеччина передала техніку для розмінування, понад 600 лазерних далекомірів та машини для прикордонників.

Нагадаємо, очільник ХДС та найімовірніший кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив про намір змінити політику Берліна щодо постачання ЗСУ далекобійних ракет Taurus після виборів.

Україна розраховує на допомогу Мерца – Зеленський вже заявляв, що у новій політиці Німеччини щодо України "щось зміниться".

Читайте також статтю-профіль Мерца на "ЄвроПравді": "Мерц прийде, порядок наведе?"

НімеччинаУкраїназброявійна
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