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Война 2025

Ракеты к IRIS-T, снаряды и гаубицы: Германия передала Украине новую помощь

Иванна Костина, Евгений КизиловПонедельник, 17 февраля 2025, 18:57
Ракеты к IRIS-T, снаряды и гаубицы: Германия передала Украине новую помощь
фото: Getty Images

Правительство Германии 17 февраля сообщило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, в который вошла техника, беспилотники и боеприпасы к различным системам.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В частности, в пакет вошли 56 бронемашин MRAP, боеприпасы к танкам Leopard 1 и БМП Marder.

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Кроме того, немецкое правительство отчиталось о передаче 282 000 боеприпасов для самоходных зенитных установок, боеприпасов к установкам Gepard, а также ракет к системам ПВО IRIS-T SLM и IRIS-T SLS.

Также в рамках финансируемого совместно с Норвегией и Данией проекта передали еще четыре гаубицы Zuzana 2.

Кроме того, Германия передала 50 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 2 тыс. – калибра 122 мм.

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Немецкое правительство также сообщило о передаче 300 ударных беспилотников HF-1, 51 разведывательных беспилотников Vector с запчастями, 245 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun, 29 разведывательных беспилотников Songbird и 14 разведывательных беспилотников Hornet XR.

Кроме того Германия передала технику для разминирования, более 600 лазерных дальномеров и машины для пограничников.

Напомним, глава ХДС и вероятный кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил о намерении изменить политику Берлина относительно поставок ВСУ дальнобойных ракет Taurus после выборов.

Украина рассчитывает на помощь Мерца – Зеленский уже заявлял, что в новой политике Германии в отношении Украины "что-то изменится".

Читайте также статью-профиль Мерца на "ЕвроПравде": "Мерц придет, порядок наведет?"

ГерманияУкраинаоружиевойна
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