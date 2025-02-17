Росіяни атакували прикордоння Сумщини, поранили чоловіка
Понеділок, 17 лютого 2025, 19:13
57-річний чоловік постраждав унаслідок російської атаки на Миропільську громаду на Сумщині.
Джерело: прокуратура Сумщини
Дослівно: "За даними слідства, 17 лютого 2025 року близько 16:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти атакували цивільну інфраструктуру Миропільської громади Сумського району, за попередніми даними, FPV-дроном".
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Деталі: Унаслідок цього 57-річний чоловік отримав поранення, його госпіталізували.