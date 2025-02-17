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Война 2025

Россияне атаковали приграничье Сумщины, ранили мужчину

Татьяна ОлейникПонедельник, 17 февраля 2025, 19:13
Россияне атаковали приграничье Сумщины, ранили мужчину
Фото - Getty Images

57-летний мужчина пострадал в результате российской атаки на Миропольскую общину на Сумщине.

Источник: прокуратура Сумской области

Дословно: "По данным следствия, 17 февраля 2025 года около 16:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру Миропольской громады Сумского района, по предварительным данным, FPV-дроном".

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Детали: В результате этого 57-летний мужчина получил ранения, его госпитализировали.

Сумская областьвойна
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