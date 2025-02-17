У Зеленського закликали Європу обрати представника для мирних переговорів

В Офісі президента вважають, що Європі слід швидко визначити особу "рівня лідера" для участі у потенційних переговорах про завершення російсько-української війни.

Джерело: у коментарі Bloomberg заступник керівника ОП Ігор Жовква, пише "Європейська правда"

Деталі: Жовква заявив, що Україна виступає за призначення Європою представника для потенційних перемовин про завершення російсько-української війни.

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"Це має бути "швидке" рішення… Сподіваюся, (це станеться) одразу ж після зустрічі у Парижі. Ми маємо діяти, а не думати", – прокоментував він.

Як зазначає видання, Жовква не став називати імен потенційних кандидатів на таку роль, але зазначив, що це мала би бути особа рівня лідера, щоб мати такий самий статус як президент України Володимир Зеленський, президент США Дональд Трамп і очільник Кремля Владімір Путін.

Зеленський у спілкуванні зі ЗМІ під час візиту до ОАЕ також сказав, що у Європи мав би бути свій представник.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не братиме участі у майбутніх переговорах російської та американської сторін у Саудівській Аравії, що відбудуться у вівторок.

У Парижі ввечері 17 лютого проходить екстрений саміт, скликаний президентом Франції Емманюелем Макроном після того, як спеціальний посланник президента США Дональда Трампа щодо Росії і України Кіт Келлог заявив, що Штати не бачать Європу за столом переговорів про припинення російсько-української війни.

За останньою інформацією, на зустрічі, окрім самого Макрона, присутні канцлер Німеччини Олаф Шольц, британський прем’єр Кір Стармер, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, прем’єр Польщі Дональд Туск, прем’єр Іспанії Педро Санчес, прем’єр Нідерландів Дік Схооф та прем’єрка Данії Метте Фредеріксен.

Також запрошений генсек НАТО Марк Рютте і двоє топпосадовців ЄС – голова Євроради Антоніу Кошта і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.