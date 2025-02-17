Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Війна 2025

У Зеленського закликали Європу обрати представника для мирних переговорів

Марія Ємець, Євген КізіловПонеділок, 17 лютого 2025, 19:20
У Зеленського закликали Європу обрати представника для мирних переговорів
фото: фейсбук-сторінка ігоря жовкви

В Офісі президента вважають, що Європі слід швидко визначити особу "рівня лідера" для участі у потенційних переговорах про завершення російсько-української війни.

Джерело: у коментарі Bloomberg заступник керівника ОП Ігор Жовква, пише "Європейська правда"

Деталі: Жовква заявив, що Україна виступає за призначення Європою представника для потенційних перемовин про завершення російсько-української війни.

Реклама:

"Це має бути "швидке" рішення… Сподіваюся, (це станеться) одразу ж після зустрічі у Парижі. Ми маємо діяти, а не думати", – прокоментував він. 

Як зазначає видання, Жовква не став називати імен потенційних кандидатів на таку роль, але зазначив, що це мала би бути особа рівня лідера, щоб мати такий самий статус як президент України Володимир Зеленський, президент США Дональд Трамп і очільник Кремля Владімір Путін.  

Зеленський у спілкуванні зі ЗМІ під час візиту до ОАЕ також сказав, що у Європи мав би бути свій представник. 

РЕКЛАМА:

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не братиме участі у майбутніх переговорах російської та американської сторін у Саудівській Аравії, що відбудуться у вівторок.

У Парижі ввечері 17 лютого проходить екстрений саміт, скликаний президентом Франції Емманюелем Макроном після того, як спеціальний посланник президента США Дональда Трампа щодо Росії і України Кіт Келлог заявив, що Штати не бачать Європу за столом переговорів про припинення російсько-української війни.

За останньою інформацією, на зустрічі, окрім самого Макрона, присутні канцлер Німеччини Олаф Шольц, британський прем’єр Кір Стармер, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, прем’єр Польщі Дональд Туск, прем’єр Іспанії Педро Санчес, прем’єр Нідерландів Дік Схооф та прем’єрка Данії Метте Фредеріксен.

Також запрошений генсек НАТО Марк Рютте і двоє топпосадовців ЄС – голова Євроради Антоніу Кошта і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

ЄвропавійнапереговориУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Спецпосланник Трампа: Ніхто не навʼязуватиме Україні "мирну угоду"
У вівторок діятимуть обмеження електроенергії для бізнесу
Переселенці почали отримувати компенсації за знищене житло і купувати квартири
ВІДЕОУ школі Києва показали сценку з побиттям військового ТЦК: випадок розслідує спеціальна комісія
Зеленський: Україна нічого не знала про перемовини РФ і США у Саудівській Аравії і не визнаватиме їх
відеоПорошенко про бажання знову стати президентом: Мене не так зрозуміли
Усі новини...
Європа
WP: Європа потенційно може направити в Україну до 30 тисяч військових
Шість висновків після Мюнхенської безпекової конференції
Голова Мюнхенської конференції не стримав сліз під час прощальної промови
Останні новини
22:26
У Києві пролунали вибухи: працює ППО по російських дронах
22:21
Новини економіки 17 лютого: угода з ОАЕ, аварійні відключення світла, охолодження економіки РФ
22:04
Подружжя Зеленських прибуло з офіційним візитом в Туреччину
21:57
Понад 10 тисяч звернень зафіксували в "Резерв+" на укладення "Контракту 18-24"
21:40
"Ми – не розстріляне і не відродження": чим живе мистецький Харків
21:35
фотоРФ атакувала FPV-дронами Костянтинівку: поранені рятувальники, поліцейські та голова МВА
21:35
Зеленський вважає, що питання членства України в НАТО не можна виключати з переговорів про "мир"
21:32
Київський "Сокіл" мінімально переміг херсонський "Дніпро" в чемпіонаті України з хокею
20:57
Келлог розкрив деталі поїздки в Україну
20:51
ФОТОРідкісний воєнний лист з автентичним підписом Джорджа Вашингтона виставлено на продаж
Усі новини...
Реклама:
Реклама: