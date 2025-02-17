У Зеленского призвали Европу выбрать представителя для мирных переговоров

В Офисе президента считают, что Европе следует поскорее определить лицо "уровня лидера" для участия в потенциальных переговорах о завершении российско-украинской войны.

Источник: в комментарии Bloomberg заместитель руководителя ОП Игорь Жовква, пишет "Европейская правда"

Детали: Жовква заявил, что Украина выступает за назначение Европой представителя для потенциальных переговоров о завершении российско-украинской войны.

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"Это должно быть "быстрое" решение... Надеюсь, (это произойдет) сразу же после встречи в Париже. Мы должны действовать, а не думать", – прокомментировал он.

Как отмечает издание, Жовква не стал называть имен потенциальных кандидатов на такую роль, но отметил, что это должно быть лицо уровня лидера, чтобы иметь такой же статус как президент Украины Владимир Зеленский, президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин.

Зеленский в общении со СМИ во время визита в ОАЭ также сказал, что у Европы должен быть свой представитель.

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Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в предстоящих переговорах российской и американской сторон в Саудовской Аравии, которые ожидаемо состоятся во вторник.

В Париже вечером 17 февраля проходит экстренный саммит, созванный президентом Франции Эмманюэлем Макроном после того, как специальный посланник президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог заявил, что Штаты не видят Европу за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.

По последней информации, на встрече, кроме самого Макрона, присутствуют канцлер Германии Олаф Шольц, британский премьер Кир Стармер, премьер Италии Джорджа Мелони, премьер Польши Дональд Туск, премьер Испании Педро Санчес, премьер Нидерландов Дик Схооф и премьер Дании Метте Фредериксен.

Также приглашен генсек НАТО Марк Рютте и двое топ-чиновников ЕС – председатель Евросовета Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.