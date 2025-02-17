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Війна 2025

Через атаки росіян по Куп’янщині постраждали 4 людей

Тетяна ОлійникПонеділок, 17 лютого 2025, 19:38
Через атаки росіян по Куп’янщині постраждали 4 людей
ФОТО - ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

Російська армія 17 лютого атакувала села Пристін та Кутьківка Купʼянського району на Харківщині. У результаті цього поранені четверо людей.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, у с. Пристін Купʼянського району 17 лютого близько 15:35 ворожий безпілотник влучив у вантажне авто. 38-річний водій зазнав гострої реакції на стрес. Вогонь охопив транспортний засіб – автомобіль пошкоджено. Встановлено, що для удару окупанти застосували БпЛА "Молния"".

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фото = харківська обласна прокуратура

Деталі: Також о 16:05 російський FPV-дрон вдарив по селищу Кутьківка Купʼянського району. Множинні осколкові поранення отримали троє чоловіків віком 23, 48 та 50 років, їх доставили до лікарні. Пошкоджено приватні домоволодіння.

Харківська областьвійнаобстріл
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