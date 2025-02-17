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Война 2025

Из-за атак россиян по Купянщине пострадали 4 человека

Татьяна ОлейникПонедельник, 17 февраля 2025, 19:38
Из-за атак россиян по Купянщине пострадали 4 человека
ФОТО - ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Российская армия 17 февраля атаковала села Пристин и Кутьковка Купянского района на Харьковщине. В результате этого ранены четыре человека.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, в с. Пристин Купянского района 17 февраля около 15:35 вражеский беспилотник попал в грузовое авто. 38-летний водитель испытал острую реакцию на стресс. Огонь охватил транспортное средство - автомобиль поврежден. Установлено, что для удара оккупанты применили БпЛА "Молния"".

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фото - харьковская областная прокуратура

Детали: Также в 16:05 российский FPV-дрон ударил по поселку Кутьковка Купянского района. Множественные осколочные ранения получили трое мужчин в возрасте 23, 48 и 50 лет, их доставили в больницу. Повреждены частные домовладения.

Харьковская областьвойнаобстрел
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