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Війна 2025

Спецпосланник Трампа: Ніхто не навʼязуватиме Україні "мирну угоду"

Олег Павлюк, Євген КізіловПонеділок, 17 лютого 2025, 19:50
Спецпосланник Трампа: Ніхто не навʼязуватиме Україні мирну угоду
фото: Getty Images

Спецпосланник президента США з питань російсько-української війни Кіт Келлог запевняє, що Україна буде самостійно ухвалювати рішення щодо майбутньої "мирної угоди".

Джерело: Келлог журналістам після переговорів у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 17 лютого, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP

Деталі: За словами Келлога, американські посадовці докладають паралельних зусиль, щоб посадити Москву і Київ за стіл переговорів, але зрештою саме Київ вирішуватиме, чи прийме Україна будь-яку угоду, яку запропонують США.

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"Рішення українців – це українське рішення. Зеленський є обраним лідером суверенної нації, і ці рішення є його рішенням, і ніхто не буде нав'язувати їх обраному лідеру суверенної нації", – додав він.

Посланник Трампа наголосив, що його робота полягає в тому, аби "сприяти" укладенню угоди, яка "забезпечить надійні гарантії безпеки, що Україна є суверенною державою".

Водночас Келлог вважає, що і Росія, і Україна готові припинити бойові дії, оскільки жодна зі сторін не може здобути вирішальну перемогу на полі бою.

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"Зараз складається враження, що обидві сторони хочуть "вийти з гри", – сказав він журналістам.

Адміністрація Дональда Трампа минулого тижня активізували зусилля із запуску переговорного процесу між Росією та Україною, аби завершити розвʼязану Москвою повномасштабну війну.

У вівторок, 18 лютого, у Саудівській Аравії відбудуться переговори між топпосадовцями США та Росії.

Глава ОПУ Андрій Єрмак перед цим запевняв, що зустрічей українців із росіянами не планується, поки не буде напрацьовано план завершення війни. 

ТрампСШАУкраїнапереговори
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