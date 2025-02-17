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Война 2025

Спецпосланник Трампа: Никто не будет навязывать Украине "мирное соглашение"

Олег Павлюк, Евгений КизиловПонедельник, 17 февраля 2025, 19:50
Спецпосланник Трампа: Никто не будет навязывать Украине мирное соглашение
фото: Getty Images

Спецпосланник президента США по вопросам российско-украинской войны Кит Келлог уверяет, что Украина будет самостоятельно принимать решение относительно будущего "мирного соглашения".

Источник: Кэллог журналистам после переговоров в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 17 февраля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP

Детали: По словам Келлога, американские чиновники прилагают параллельные усилия, чтобы посадить Москву и Киев за стол переговоров, но в конце концов именно Киев будет решать, примет ли Украина любое соглашение, которое предложат США.

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"Решение украинцев – это украинское решение. Зеленский является избранным лидером суверенной нации, и эти решения являются его решением, и никто не будет навязывать их избранному лидеру суверенной нации", – добавил он.

Посланник Трампа подчеркнул, что его работа заключается в том, чтобы "способствовать" заключению соглашения, которое "обеспечит надежные гарантии безопасности, что Украина является суверенным государством".

В то же время Келлог считает, что и Россия, и Украина готовы прекратить боевые действия, поскольку ни одна из сторон не может одержать решающую победу на поле боя.

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"Сейчас складывается впечатление, что обе стороны хотят "выйти из игры", – сказал он журналистам.

Администрация Дональда Трампа на прошлой неделе активизировала усилия по запуску переговорного процесса между Россией и Украиной, чтобы завершить развязанную Москвой полномасштабную войну.

Во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии состоятся переговоры между топ-чиновниками США и России.

Глава ОПУ Андрей Ермак перед этим уверял, что встреч украинцев с россиянами не планируется, пока не будет наработан план завершения войны.

ТрампСШАУкраинапереговоры
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