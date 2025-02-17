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Війна 2025

Келлог розкрив деталі поїздки в Україну

Олег Павлюк, Євген КізіловПонеділок, 17 лютого 2025, 20:57
Келлог розкрив деталі поїздки в Україну
фото: Getty Images

Спецпосланник президента США з питань російсько-української війни Кіт Келлог приїде до України на три дні. Візит почнеться у середу 19 лютого.

Джерело: Келлог після зустрічей у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, відповідаючи на запитання "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда"

Деталі: Келлог розповів, що приїде в Україну потягом з Польщі, де буде з візитом у вівторок, 18 лютого, і буде в Києві "у середу вранці".

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Він додав, що програма його візиту, який триватиме три дні, ще на стадії узгодження.

"Що стосується поїздки в Україну, то поїздка ще на стадії завершення, тобто чи я туди поїду? Відповідь – так. Чи буде у мене можливість зустрітися з президентом Зеленським? Відповідь – так", – додав посланник.

Президент Володимир Зеленський раніше висловив сподівання, що представник Трампа з питань переговорів щодо України Кіт Келлог відвідає військових на лінії фронту.

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У понеділок Келлог також заявив, що Україна буде сама ухвалювати рішення про те, чи приймати майбутню "мирну угоду".

СШАУкраїнавійнамир
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