Келлог раскрыл детали поездки в Украину
Спецпосланник президента США по вопросам российско-украинской войны Кит Келлог приедет в Украину на три дня. Визит начнется в среду, 19 февраля.
Источник: Келлог после встреч в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, отвечая на вопрос "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда"
Детали: Келлог рассказал, что приедет в Украину поездом из Польши, где будет с визитом во вторник, 18 февраля, и будет в Киеве "в среду утром".
Он добавил, что программа его визита, который продлится три дня, еще на стадии согласования.
"Что касается поездки в Украину, то поездка еще на стадии завершения, то есть я туда поеду? Ответ – да. Будет ли у меня возможность встретиться с президентом Зеленским? Ответ – да", – добавил посланник.
Президент Владимир Зеленский ранее выразил надежду, что представитель Трампа по вопросам переговоров по Украине Кит Келлог посетит военных на линии фронта.
В понедельник Кэллог также заявил, что Украина будет сама принимать решение о том, принимать ли будущее "мирное соглашение".