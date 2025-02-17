Келлог раскрыл детали поездки в Украину

Спецпосланник президента США по вопросам российско-украинской войны Кит Келлог приедет в Украину на три дня. Визит начнется в среду, 19 февраля.

Источник: Келлог после встреч в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, отвечая на вопрос "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда"

Детали: Келлог рассказал, что приедет в Украину поездом из Польши, где будет с визитом во вторник, 18 февраля, и будет в Киеве "в среду утром".

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Он добавил, что программа его визита, который продлится три дня, еще на стадии согласования.

"Что касается поездки в Украину, то поездка еще на стадии завершения, то есть я туда поеду? Ответ – да. Будет ли у меня возможность встретиться с президентом Зеленским? Ответ – да", – добавил посланник.

Президент Владимир Зеленский ранее выразил надежду, что представитель Трампа по вопросам переговоров по Украине Кит Келлог посетит военных на линии фронта.

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В понедельник Кэллог также заявил, что Украина будет сама принимать решение о том, принимать ли будущее "мирное соглашение".