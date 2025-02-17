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Війна 2025

РФ атакувала FPV-дронами Костянтинівку: поранені рятувальники, поліцейські та голова МВА

Євген КізіловПонеділок, 17 лютого 2025, 21:35
РФ атакувала FPV-дронами Костянтинівку: поранені рятувальники, поліцейські та голова МВА
Один з поранених рятувальників. фото: дснс

Російські війська у понеділок завдали двох ударів FPV-дронами по місту Костянтинівка Донецької області. Внаслідок атак поранень дістали двоє рятувальників ДСНС, двоє поліцейських і керівник місцевої військової адміністрації.

Джерело: голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін у соцмережах, Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: За словами Філашкіна, перший удар прийшовся по автоцистерні з водою, а другий — по евакуаційній команді, яка приїхала на допомогу двом пораненим рятувальникам.

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Як повідомили в ДСНС, постраждалих рятувальників доправили до лікарні Костянтинівки. Їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.

Внаслідок другого удару поранення отримали ще три людини: двоє поліціянтів і керівник місцевої військової адміністрації.

 

Донецька областьобстрілвійна
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