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Война 2025

РФ атаковала FPV-дронами Константиновку: ранены спасатели, полицейские и глава МВА

Евгений КизиловПонедельник, 17 февраля 2025, 21:35
РФ атаковала FPV-дронами Константиновку: ранены спасатели, полицейские и глава МВА
Один из раненых спасателей. фото: ГСЧС

Российские войска в понедельник нанесли два удара FPV-дронами по городу Константиновка Донецкой области. В результате атак ранения получили двое спасателей ГСЧС, двое полицейских и руководитель местной военной администрации.

Источник: председатель Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин в соцсетях, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: По словам Филашкина, первый удар пришелся по автоцистерне с водой, а второй – по эвакуационной команде, которая приехала на помощь двум раненым спасателям.

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Как сообщили в ГСЧС, пострадавших спасателей доставили в больницу Константиновки. Их состояние оценивается как средней тяжести.

В результате второго удара ранения получили еще три человека: двое полицейских и руководитель местной военной администрации.

 

Донецкая областьобстрелвойна
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