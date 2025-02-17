Зеленський вважає, що питання членства України в НАТО не можна виключати з переговорів про "мир"

Президент Володимир Зеленський проти того, щоб питання потенційного членства України в НАТО виключили з процесу переговорів про "завершення війни".

Джерело: Зеленський сказав в інтервʼю телеканалу ARD, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Зеленський нагадав про поспішне виведення західних військ з Афганістану в 2021 році і таким чином виступив проти переговорної тактики, яка передбачає відмову від ключових вимог ще до початку переговорів.

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Посилаючись на заяви зі США про те, що Україна не стане членом НАТО, глава держав сказав: "Ви не можете просто зняти це питання зі столу. Це так не працює. Я не думаю, що хтось зацікавлений в Афганістані 2.0".

За словами Зеленського, в Афганістані до трагедії призвела "відсутність поваги до людського життя".

"Тому є досвід того, що відбувається, коли хтось щось закінчує, не обдумавши, і дуже швидко відступає", – вважає президент.

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Угода про виведення західних військ з Афганістану була укладена під час першого президентського терміну Дональда Трампа і була втілена за його наступника Джо Байдена у 2021 році.

Це призвело до хаотичного виведення військ з країни, тоді як "Талібан" швидко захопив столицю Кабул після десятиліть боїв і таким чином захопив владу в країні.

Зеленський раніше заявив, що Україна готова обговорювати з США усі параметри майбутнього миру, включно з членством України в НАТО.