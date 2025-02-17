Зеленский считает, что вопрос членства Украины в НАТО нельзя исключать из переговоров о "мире"

Президент Владимир Зеленский против того, чтобы вопрос потенциального членства Украины в НАТО исключили из процесса переговоров о "завершении войны".

Источник: об этом он сказал в интервью телеканалу ARD, сообщает "Европейская правда"

Детали: Зеленский напомнил о поспешном выводе западных войск из Афганистана в 2021 году и таким образом выступил против переговорной тактики, которая предусматривает отказ от ключевых требований еще до начала переговоров.

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Ссылаясь на заявления из США о том, что Украина не станет членом НАТО, глава государств сказал: "Вы не можете просто снять этот вопрос со стола. Это так не работает. Я не думаю, что кто-то заинтересован в Афганистане 2.0".

По словам Зеленского, в Афганистане к трагедии привело "отсутствие уважения к человеческой жизни".

"Поэтому есть опыт того, что происходит, когда кто-то что-то заканчивает, не обдумав, и очень быстро отступает", – считает президент.

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Соглашение о выводе западных войск из Афганистана было заключено во время первого президентского срока Дональда Трампа и было воплощено при его преемнике Джо Байдене в 2021 году.

Это привело к хаотичному выводу войск из страны, тогда как "Талибан" быстро захватил столицу Кабул после десятилетий боев и таким образом захватил власть в стране.

Зеленский ранее заявил, что Украина готова обсуждать с США все параметры будущего мира, включая членство Украины в НАТО.