У Києві пролунали вибухи: впали уламки безпілотника на територію підприємства

Увечері 17 лютого російські війська запустили ударні безпілотники, у Києві пролунали вибухи.

Джерело: КМВА, Повітряні сили

Деталі: Повітряні сили повідомляли про рух ударних БпЛА курсом на Київщину.

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Згодом у КМВА написали, що у столиці триває робота сил ППО.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на півночі столиці працює ППО.

Оновлено: О 22:46 мер повідомив, що у Святошинському районі впали уламки російського БпЛА. Попередньо, є загоряння на території промислового підприємства. Також палають автівки в дворі житлового будинку поруч.

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Станом на 23:33 у КМВА повідомили, що, попередньо, уламки впали в нежитловій зоні. Зафіксовано пожежу в складському приміщенні.

На місці працюють бригади ДСНС. Рятувальники намагаються локалізувати займання.