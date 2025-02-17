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Війна 2025

У Києві пролунали вибухи: впали уламки безпілотника на територію підприємства

Тетяна ОлійникПонеділок, 17 лютого 2025, 23:56
У Києві пролунали вибухи: впали уламки безпілотника на територію підприємства
Мобільна група ППО. Фото - західне ото нгу

Увечері 17 лютого російські війська запустили ударні безпілотники, у Києві пролунали вибухи. 

Джерело: КМВА, Повітряні сили

Деталі: Повітряні сили повідомляли про рух ударних БпЛА курсом на Київщину.

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Згодом у КМВА написали, що у столиці триває робота сил ППО.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на півночі столиці працює ППО.

Оновлено: О 22:46 мер повідомив, що у Святошинському районі впали уламки російського БпЛА. Попередньо, є загоряння на території промислового підприємства. Також палають автівки в дворі житлового будинку поруч.

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Станом на 23:33 у КМВА повідомили, що, попередньо, уламки впали в нежитловій зоні. Зафіксовано пожежу в складському приміщенні.

На місці працюють бригади ДСНС. Рятувальники намагаються локалізувати займання.

КиївППО
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