В Киеве прогремели взрывы: упали обломки беспилотника на территорию предприятия

Вечером 17 февраля российские войска запустили ударные беспилотники, в Киеве прогремели взрывы.

Источник: КГВА, Воздушные силы

Детали: Воздушные силы сообщали о движении ударных БпЛА курсом на Киевщину.

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Впоследствии в КГВА написали, что в столице продолжается работа сил ПВО.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на севере столицы работает ПВО.

Обновлено: В 22:46 мэр сообщил, что в Святошинском районе упали обломки российского БпЛА. Предварительно, есть возгорание на территории промышленного предприятия. Также горят машины во дворе жилого дома рядом.