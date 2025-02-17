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Война 2025

В Киеве прогремели взрывы: упали обломки беспилотника на территорию предприятия

Татьяна ОлейникПонедельник, 17 февраля 2025, 22:58
В Киеве прогремели взрывы: упали обломки беспилотника на территорию предприятия
Мобильная группа ПВО. Фото - западное ото нгу

Вечером 17 февраля российские войска запустили ударные беспилотники, в Киеве прогремели взрывы.

Источник: КГВА, Воздушные силы

Детали: Воздушные силы сообщали о движении ударных БпЛА курсом на Киевщину.

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Впоследствии в КГВА написали, что в столице продолжается работа сил ПВО.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на севере столицы работает ПВО.

Обновлено: В 22:46 мэр сообщил, что в Святошинском районе упали обломки российского БпЛА. Предварительно, есть возгорание на территории промышленного предприятия. Также горят машины во дворе жилого дома рядом.

КиевПВО
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