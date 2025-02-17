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В Італії пролунав вибух на судні, що в обхід санкцій возило нафту з Росії в ЄС

Тетяна ОлійникПонеділок, 17 лютого 2025, 22:49
В Італії пролунав вибух на судні, що в обхід санкцій возило нафту з Росії в ЄС
Фото - IVG

У місті Савона на півночі Італії пролунали два вибухи на пришвартованому нафтовому танкері "Seajewel", яке за даними "Української правди" перевозило нафту з Росії в Європу попри санкції.

Джерело: IVG

Деталі: За даними італійського видання IVG, причина вибуху невідома. Втім, екіпаж судна повідомив, що чув два гучні удари, а листки пошкодженого корпусу ввігнуті всередину – це вказує на ймовірне розміщення вибухових пристроїв на судні. Ще одні фактори, що підтверджують теорію про вибуховий пристрій – це те, що пошкодження розташоване нижче ватерлінії та загибель риби поряд з танкером.

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Берегова охорона Савони проводить розслідування на місці спільно з водолазами. Поки що слідчі не розголошують додаткову інформацію.

Seajewel – це один із танкерів, що завантажувався в Росії тричі в 2024 році (у лютому, березні та травні) і повертався назад після кожного розвантаження.

Раніше "Українська правда" з’ясувала, що танкер Seajewel був помічений під час розвантаження в румунському порту Констанца після прибуття з турецького порту Джейхан. Джерела в правоохоронних органах повідомили, що танкер мав прямувати до російського міста Новоросійськ для перевантаження.

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