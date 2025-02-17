В Италии прогремел взрыв на судне, которое в обход санкций возило нефть из России в ЕС

В городе Савона на севере Италии прогремели два взрыва на пришвартованном нефтяном танкере "Seajewel", которое по данным "Украинской правды" перевозило нефть из России в Европу несмотря на санкции.

Источник: IVG

Детали: По данным итальянского издания IVG, причина взрыва неизвестна. Впрочем, экипаж судна сообщил, что слышал два громких удара, а листки поврежденного корпуса вогнуты внутрь – это указывает на вероятное размещение взрывных устройств на судне. Еще одни факторы, подтверждающие теорию о взрывном устройстве – это то, что повреждение расположено ниже ватерлинии и гибель рыбы рядом с танкером.

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Береговая охрана Савоны проводит расследование на месте совместно с водолазами. Пока следователи не разглашают дополнительную информацию.

Seajewel – это один из танкеров, который загружался в России трижды в 2024 году (в феврале, марте и мае) и возвращался обратно после каждой разгрузки.

Ранее "Украинская правда" выяснила, что танкер Seajewel был замечен во время разгрузки в румынском порту Констанца после прибытия из турецкого порта Джейхан. Источники в правоохранительных органах сообщили, что танкер должен был направляться в российский город Новороссийск для перегрузки.