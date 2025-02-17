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Війна 2025

Зеленський: США говорять речі, які дуже подобаються Путіну

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 17 лютого 2025, 23:11
Зеленський: США говорять речі, які дуже подобаються Путіну
Володимир Зеленський. Фото - Getty Images

Президент Володимир Зеленський вважає, що риторика Сполучених Штатів нині спрямована на те, аби сподобатись кремлівському лідеру Володимиру Путіну та прискорити укладання певної "мирної угоди".

Джерело: Зеленський сказав в інтервʼю телеканалу ARD, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Зеленський коментував перспективу територіальних поступок Росії під час майбутніх "мирних переговорів", наголосивши, що Україна "юридично не відмовиться від своїх територій".

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Він також висловив упевненість, що частини його країни, які були завойовані і анексовані Росією з порушенням міжнародного права, одного дня знову стануть частиною національної території.

"Звичайно, ми все повернемо. Повага до міжнародного права повернеться. Якщо не сьогодні, то завтра", – вважає президент.

Коментуючи слова міністра оборони США Піта Гегсета про те, що повернення на кордони 2014 року є для України нереалістичним, Зеленський сказав, що глава Пентагону "повинен заглибитися в деталі. Я думаю, що йому потрібен час для цього".

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"США сьогодні говорять речі, які дуже подобаються Путіну. Я думаю, що в цьому суть. Тому що вони хочуть йому сподобатися. Знаєте, чим? Щоб піти назустріч один одному і швидко досягти успіху", – зазначив глава держави.

Припинення вогню, однак, "не є успіхом", додав він.

Зеленський також вважає, що питання потенційного членства України в НАТО не можна виключати з процесу переговорів про "завершення війни".

Перед тим він допускав, що питання обміну окупованих Києвом і Москвою територій може бути однією з тем імовірних "мирних переговорів" з Росією.

ЗеленськийСШАпереговори
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