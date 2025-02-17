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Война 2025

Зеленский: США говорят вещи, которые очень нравятся Путину

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 17 февраля 2025, 23:11
Зеленский: США говорят вещи, которые очень нравятся Путину
Владимир Зеленский. Фото - Getty Images

Президент Владимир Зеленский считает, что риторика Соединенных Штатов сейчас направлена на то, чтобы понравиться кремлевскому диктатору Владимиру Путину и ускорить заключение определенного "мирного соглашения".

Источник: об этом он сказал в интервью телеканалу ARD, сообщает "Европейская правда"

Детали: Зеленский комментировал перспективу территориальных уступок России во время будущих "мирных переговоров", отметив, что Украина "юридически не откажется от своих территорий".

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Он также выразил уверенность, что части его страны, которые были завоеваны и аннексированы Россией с нарушением международного права, однажды снова станут частью национальной территории.

"Конечно, мы все вернем. Уважение к международному праву вернется. Если не сегодня, то завтра", – считает президент.

Комментируя слова министра обороны США Пита Гегсета о том, что возвращение на границы 2014 года является для Украины нереалистичным, Зеленский сказал, что глава Пентагона "должен углубиться в детали. Я думаю, что ему нужно время для этого".

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"США сегодня говорят вещи, которые очень нравятся Путину. Я думаю, что в этом суть. Потому что они хотят ему понравиться. Знаете, чем? Чтобы пойти навстречу друг другу и быстро достичь успеха", – отметил глава государства.

Прекращение огня, однако, "не является успехом", добавил он.

Зеленский также считает, что вопрос потенциального членства Украины в НАТО нельзя исключать из процесса переговоров о "завершении войны".

Перед тем он допускал, что вопрос обмена оккупированных Киевом и Москвой территорий может быть одной из тем вероятных "мирных переговоров" с Россией.

ЗеленскийСШАпереговоры
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