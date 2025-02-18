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Війна 2025

Генштаб: На фронті відбулось 122 бойових зіткнення, із них 35 – на Покровському напрямку

Іван Д'яконовВівторок, 18 лютого 2025, 00:15
Генштаб: На фронті відбулось 122 бойових зіткнення, із них 35 – на Покровському напрямку
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку доби на фронті відбулося 122 бойових зіткнення, з них 35 – на Покровському напрямку. 

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 22:00 17 лютого

Дослівно: "Російські загарбники завдали одного ракетного удару із використанням двох ракет та 53 авіаційних ударів, застосувавши 67 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 1067 дронів-камікадзе та здійснили близько 4500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: Найінтенсивніші бойові дії за добу відбулися на Покровському напрямку. Противник 44 рази атакував позиції українських військ. Українські захисники відбили 36 штурмів, ще вісім боєзіткнень продовжуються.

За попередніми даними, на цьому напрямку було знищено 325 окупантів, з них 163 – безповоротно. Також знищено танк, сім БпЛА, важку вогнеметну систему "ТОС-2" та дві одиниці автомобільної техніки. Пошкоджено два автомобілі, мотоцикл, дві антени управління БпЛА та три артилерійські системи.

На Новопавлівському напрямку українські війська відбили 21 атаку в районах Новосілки, Рівнополя, Нового Комара та в напрямках Костянтинополя і Бурлацького. Бої продовжуються у п’яти локаціях.

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На Куп’янському напрямку ворог здійснив дев’ять наступальних дій біля Петропавлівки, Глушківки, Загризового та в напрямку Новоосинового. Усі атаки були відбиті українськими захисниками.

На Лиманському напрямку російські війська шість разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Зарічного та Ямполівки, але отримали відсіч.

На Торецькому напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень, зокрема біля Торецька. Два бої продовжуються.

На Харківському напрямку противник штурмував позиції українських підрозділів у районах Вовчанська та Тополя. Сили оборони успішно відбили три спроби агресора просунутися вперед.

На Сіверському напрямку ворог провів одну атаку в напрямку Білогорівки, яка не мала успіху.

На Краматорському та Оріхівському напрямках Сили оборони України відбили по дві атаки росіян.

На Курському напрямку українські захисники відбили вісім штурмових дій російських загарбників, два боєзіткнення тривають.

На інших напрямках ситуація залишається без значних змін.

Генштабвійнабойові дії
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