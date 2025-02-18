Генштаб: На фронте произошло 122 боевых столкновения, из них 35 – на Покровском направлении

С начала суток на фронте произошло 122 боевых столкновения, из них 35 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00 17 февраля

Дословно: "Российские захватчики нанесли один ракетный удар с использованием двух ракет и 53 авиационных ударов, применив 67 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 1067 дронов-камикадзе и осуществили около 4500 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: Самые интенсивные боевые действия за сутки произошли на Покровском направлении. Противник 44 раза атаковал позиции украинских войск. Украинские защитники отбили 36 штурмов, еще восемь боестолкновений продолжаются.

По предварительным данным, на этом направлении было уничтожено 325 оккупантов, из них 163 - безвозвратно. Также уничтожены танк, семь БпЛА, тяжелая огнеметная система "ТОС-2" и две единицы автомобильной техники. Повреждены два автомобиля, мотоцикл, две антенны управления БпЛА и три артиллерийские системы.

На Новопавловском направлении украинские войска отбили 21 атаку в районах Новоселки, Ровнополя, Нового Комара и в направлениях Константинополя и Бурлацкого. Бои продолжаются в пяти локациях.

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На Купянском направлении враг совершил девять наступательных действий возле Петропавловки, Глушковки, Загрызово и в направлении Новоосиново. Все атаки были отбиты украинскими защитниками.

На Лиманском направлении российские войска шесть раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Заречного и Ямполовки, но получили отпор.

На Торецком направлении зафиксировано пять боестолкновений, в частности возле Торецка. Два боя продолжаются.

На Харьковском направлении противник штурмовал позиции украинских подразделений в районах Волчанска и Тополя. Силы обороны успешно отбили три попытки агрессора продвинуться вперед.

На Северском направлении враг провел одну атаку в направлении Белогоровки, которая не имела успеха.

На Краматорском и Ореховском направлениях Силы обороны Украины отбили по две атаки россиян.

На Курском направлении украинские защитники отбили восемь штурмовых действий российских захватчиков, два боестолкновения продолжаются.

На других направлениях ситуация остается без значительных изменений.