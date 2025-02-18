Зеленський та Макрон мали розмову після екстреного саміту лідерів Європи
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої лідери обговорили ситуацію у Європі та необхідність надійних гарантій безпеки для України.
Джерело: Зеленський в соцмережі Х
Пряма мова: "Емманюель зустрічався з іншими європейськими лідерами. Говорили про глобальну ситуацію, ситуацію у Європі та, зокрема, гарантії безпеки для України".
Деталі: Під час розмови президент України наголосив, що у них з французьким лідером є спільне бачення: Україна потребує надійних і сильних гарантій безпеки.
Пряма мова: "Будь-яке інше рішення без таких гарантій, наприклад крихке припинення вогню, стане тільки черговим обманом з боку Росії та прелюдією до нової російської війни проти України чи інших країн Європи".
Передісторія:
- Макрон ініціював екстрений саміт після того, як спеціальний посланник президента США Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог здивував Європу, заявивши, що вона не матиме місця за столом переговорів про припинення російсько-української війни.
- Раніше саміт, який скликає Макрон, анонсував глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Він висловив очікування, що європейські лідери "дуже серйозно" обговорять проблеми, створювані президентом США Дональдом Трампом.
- Французький міністр у справах заморських територій Манюель Вальс заявив, що переломний момент у відносинах із США змушує Європу захищати Україну і збільшувати свої витрати на оборону більше, ніж будь-коли раніше.