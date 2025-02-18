Зеленський та Макрон мали розмову після екстреного саміту лідерів Європи

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої лідери обговорили ситуацію у Європі та необхідність надійних гарантій безпеки для України.

Джерело: Зеленський в соцмережі Х

Пряма мова: "Емманюель зустрічався з іншими європейськими лідерами. Говорили про глобальну ситуацію, ситуацію у Європі та, зокрема, гарантії безпеки для України".

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Деталі: Під час розмови президент України наголосив, що у них з французьким лідером є спільне бачення: Україна потребує надійних і сильних гарантій безпеки.

Пряма мова: "Будь-яке інше рішення без таких гарантій, наприклад крихке припинення вогню, стане тільки черговим обманом з боку Росії та прелюдією до нової російської війни проти України чи інших країн Європи".

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