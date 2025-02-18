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Война 2025

Зеленский и Макрон разговаривали после экстренного саммита лидеров Европы

Иван ДьяконовВторник, 18 февраля 2025, 00:57
Зеленский и Макрон разговаривали после экстренного саммита лидеров Европы
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время которого лидеры обсудили ситуацию в Европе и необходимость надежных гарантий безопасности для Украины.

Источник: Зеленский в соцсети Х

Прямая речь: "Эмманюэль встречался с другими европейскими лидерами. Говорили о глобальной ситуации, ситуации в Европе и, в частности, гарантиях безопасности для Украины".

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Детали: Во время разговора президент Украины отметил, что у них с французским лидером есть общее видение: Украина нуждается в надежных и сильных гарантиях безопасности.

Прямая речь: "Любое другое решение без таких гарантий, например хрупкое прекращение огня, станет только очередным обманом со стороны России и прелюдией к новой российской войне против Украины или других стран Европы".

Предыстория:

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  • Макрон инициировал экстренный саммит после того, как специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог удивил Европу, заявив, что она не будет иметь места за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.
  • Ранее саммит, который созывает Макрон, анонсировал глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он выразил ожидание, что европейские лидеры "очень серьезно" обсудят проблемы, создаваемые президентом США Дональдом Трампом.
  • Французский министр по делам заморских территорий Манюэль Вальс заявил, что переломный момент в отношениях с США заставляет Европу защищать Украину и увеличивать свои расходы на оборону больше, чем когда-либо прежде.

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