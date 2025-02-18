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Війна 2025

Туск: Європейські лідери підтвердили зміну правил для збільшення оборонних витрат

Олег Павлюк, Іван Д'яконовВівторок, 18 лютого 2025, 03:03
Туск: Європейські лідери підтвердили зміну правил для збільшення оборонних витрат

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що на екстерному саміті європейських лідерів у Парижі 17 лютого було досягнуто згоди щодо зміни фіскальних правил ЄС, яка дозволить збільшити оборонні витрати.

Джерело: слова Туска у спілкуванні з журналістами наводить агентство РАР, пише "Європейська правда"

Деталі: Польський премʼєр заявив, що в Європі усвідомили необхідність збільшення оборонних витрат є абсолютно необхідним, "і не потрібно дратуватися, якщо американський союзник каже: витрачайте більше, будьте сильнішими і стійкішими".

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За його словами, учасники зустрічі в Парижі мають 100-відсоткову впевненість у тому, що Європа зможе ефективно підтримати Україну в збереженні її суверенітету, "якщо ми зможемо дійсно ефективно захистити себе від загроз як Європа, а наразі це не так".

"(Ми отримали. – ред.) дуже важливе підтвердження, особливо для нас дуже важливе, що витрати на оборону більше не будуть розглядатися як надмірні витрати, тому нам не буде загрожувати процедура надмірного дефіциту", – анонсував Туск.

Глава уряду Польщі назвав це "дуже серйозною поступкою логіці, про яку Польща говорила протягом багатьох місяців", і додав, що збільшення оборонних витрат має бути втілене і на рівні окремих країн-членів, так і на рівні ЄС.

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Передісторія: 

  • ЗМІ раніше повідомляли про план країн Євросоюзу розширити визначення того, що таке оборонні інвестиції, щоб дозволити збільшити державні витрати, які не спричинять штрафні санкції за надмірні запозичення відповідно до фіскальних правил ЄС.
  • Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у приватному порядку також пропонувала задіяти положення про надзвичайний стан, аби дозволити країнам збільшити витрати на оборону.

ЄС
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