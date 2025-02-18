Туск: Європейські лідери підтвердили зміну правил для збільшення оборонних витрат

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що на екстерному саміті європейських лідерів у Парижі 17 лютого було досягнуто згоди щодо зміни фіскальних правил ЄС, яка дозволить збільшити оборонні витрати.

Джерело: слова Туска у спілкуванні з журналістами наводить агентство РАР, пише "Європейська правда"

Деталі: Польський премʼєр заявив, що в Європі усвідомили необхідність збільшення оборонних витрат є абсолютно необхідним, "і не потрібно дратуватися, якщо американський союзник каже: витрачайте більше, будьте сильнішими і стійкішими".

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За його словами, учасники зустрічі в Парижі мають 100-відсоткову впевненість у тому, що Європа зможе ефективно підтримати Україну в збереженні її суверенітету, "якщо ми зможемо дійсно ефективно захистити себе від загроз як Європа, а наразі це не так".

"(Ми отримали. – ред.) дуже важливе підтвердження, особливо для нас дуже важливе, що витрати на оборону більше не будуть розглядатися як надмірні витрати, тому нам не буде загрожувати процедура надмірного дефіциту", – анонсував Туск.

Глава уряду Польщі назвав це "дуже серйозною поступкою логіці, про яку Польща говорила протягом багатьох місяців", і додав, що збільшення оборонних витрат має бути втілене і на рівні окремих країн-членів, так і на рівні ЄС.

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