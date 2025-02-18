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Война 2025

Туск: Европейские лидеры подтвердили изменение правил для увеличения оборонных расходов

Олег Павлюк, Иван ДьяконовВторник, 18 февраля 2025, 03:03
Туск: Европейские лидеры подтвердили изменение правил для увеличения оборонных расходов

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что на экстерном саммите европейских лидеров в Париже 17 февраля было достигнуто соглашение об изменении фискальных правил ЕС, которое позволит увеличить оборонные расходы.

Источник: слова Туска в общении с журналистами приводит агентство РАР, пишет "Европейская правда"

Детали: Польский премьер заявил, что в Европе осознали необходимость увеличения оборонных расходов является абсолютно необходимым, "и не нужно раздражаться, если американский союзник говорит: тратьте больше, будьте сильнее и устойчивее".

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По его словам, участники встречи в Париже имеют 100-процентную уверенность в том, что Европа сможет эффективно поддержать Украину в сохранении ее суверенитета, "если мы сможем действительно эффективно защитить себя от угроз как Европа, а сейчас это не так".

"(Мы получили. – ред.) очень важное подтверждение, особенно для нас очень важное, что расходы на оборону больше не будут рассматриваться как чрезмерные расходы, поэтому нам не будет угрожать процедура чрезмерного дефицита", – анонсировал Туск.

Глава правительства Польши назвал это "очень серьезной уступкой логике, о которой Польша говорила в течение многих месяцев", и добавил, что увеличение оборонных расходов должно быть воплощено и на уровне отдельных стран-членов, так и на уровне ЕС.

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Предыстория: 

  • СМИ ранее сообщали о плане стран Евросоюза расширить определение того, что такое оборонные инвестиции, чтобы позволить увеличить государственные расходы, которые не повлекут штрафные санкции за чрезмерные заимствования в соответствии с фискальными правилами ЕС.
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в частном порядке также предлагала задействовать положение о чрезвычайном положении, чтобы позволить странам увеличить расходы на оборону.

ЕС
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