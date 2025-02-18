Умови угоди щодо копалин між США і Україною гірші за післявоєнні репарації Німеччини – Telegraph
Адміністрація Дональда Трампа висунула Україні умови угоди щодо корисних копалин в обмін на військову допомогу, які зазвичай ставлять країнам-агресорам, що зазнали поразки у війні. Умови цієї угоди значно перевершують ті, що були накладені на Німеччину та Японію після Другої світової війни.
Джерело: проєкт угоди з грифом "Привілейований і конфіденційний", датований 7 лютого 2025 року, який отримало британське видання The Telegraph
Дослівно: "Умови контракту, який тиждень тому потрапив до офісу Володимира Зеленського, означають економічну колонізацію України з боку США, юридично закріплену на невизначений термін. Він передбачає тягар репарацій, які неможливо виконати".
Деталі: Згідно з документом, США отримуватимуть 50% доходів від видобутку ресурсів, а також 50% від вартості "всіх нових ліцензій, виданих третім особам" для майбутньої монетизації ресурсів. На такі доходи буде "накладено арешт" на користь США.
"Цей пункт означає – "спочатку заплатіть нам, а потім годуйте своїх дітей", – сказало джерело видання, близьке до переговорів.
Угода передбачає, що "за всіма майбутніми ліцензіями США матимуть першочергове право відмови на купівлю експортних корисних копалин". Вашингтон матиме суверенний імунітет і отримає майже повний контроль над більшою частиною сировинної економіки України.
Фонд "матиме виключне право встановлювати метод, критерії відбору, терміни та умови" всіх майбутніх ліцензій та проєктів. "І так далі, в цьому ж дусі", – пише видання.
Дослівно: "Президент Зеленський сам запропонував ідею надати США пряму частку в українських рідкоземельних ресурсах під час візиту до Trump Tower у вересні, сподіваючись налагодити відносини для продовження постачання зброї.
Він, напевно, не очікував, що йому висунуть умови, які зазвичай ставлять країнам-агресорам, що зазнали поразки у війні. Вони навіть жорсткіші за фінансові санкції, накладені на Німеччину та Японію після їхньої поразки в 1945 році".
Деталі: Фактично, умови цієї угоди значно перевершують ті, що були накладені на Німеччину за Версальським договором 1919 року.
Для порівняння, репарації, накладені на Веймарську республіку, становили 132 мільярди золотих марок (близько $269 млрд у сучасному еквіваленті) і пізніше були скорочені. У випадку України йдеться про $500 млрд.
Дослівно: "Запропонована Трампом угода не передбачає жодної фінансової допомоги для України, а лише встановлює обмеження та вимоги, які можуть стримувати економічний розвиток країни".
Деталі: В інтерв’ю Fox News Дональд Трамп заявив, що Україна "по суті погодилася" передати $500 млрд.
"Вони мають надзвичайно цінну землю з точки зору рідкісних металів, з точки зору нафти і газу, з точки зору інших ресурсів", – сказав він.
Трамп попередив, що Україну "піднесуть Путіну на тарілочці", якщо вона відмовиться від цих умов.
Дослівно: "Україна не може задовольнити вимогу Трампа щодо $500 мільярдів у будь-який розумний проміжок часу. Але ще важливіше – чи чесно так поводитися з нацією-жертвою, яка три роки утримує лінію фронту заради ліберальних демократій, жертвуючи величезними ресурсами?
Вимога Трампа – це примус залізними кулаками з боку неоімперської держави проти слабшої нації, притиснутої до стіни".
Передісторія:
- 17 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у підписанні угоди зі США щодо використання природних копалин, але лише після її доопрацювання, щоб вона враховувала ключові інтереси країни.
- За даними ЗМІ, адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США 50% власності на рідкісноземельні корисні копалини країни, проте Зеленський відмовився підписувати документ. У Білому домі назвали це рішення "недалекоглядним".
- Як відомо, для обговорення економічного партнерства з Україною, 13 лютого, до Києва прибув міністр фінансів США Скотт Бессент. Тоді Зеленський заявив, що Сполучені Штати передали Києву перший проєкт "угоди про партнерство", яка передбачає інвестиції в корисні копалини України в обмін на подальшу допомогу.
- 14 лютого в Мюнхені була перенесена зустріч Зеленського і Венса, щоб дати США можливість попрацювати із проєктом меморандуму щодо партнерства, який Україна допрацювала й передала американцям.