Умови угоди щодо копалин між США і Україною гірші за післявоєнні репарації Німеччини – Telegraph

Адміністрація Дональда Трампа висунула Україні умови угоди щодо корисних копалин в обмін на військову допомогу, які зазвичай ставлять країнам-агресорам, що зазнали поразки у війні. Умови цієї угоди значно перевершують ті, що були накладені на Німеччину та Японію після Другої світової війни.

Джерело: проєкт угоди з грифом "Привілейований і конфіденційний", датований 7 лютого 2025 року, який отримало британське видання The Telegraph

Дослівно: "Умови контракту, який тиждень тому потрапив до офісу Володимира Зеленського, означають економічну колонізацію України з боку США, юридично закріплену на невизначений термін. Він передбачає тягар репарацій, які неможливо виконати".

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Деталі: Згідно з документом, США отримуватимуть 50% доходів від видобутку ресурсів, а також 50% від вартості "всіх нових ліцензій, виданих третім особам" для майбутньої монетизації ресурсів. На такі доходи буде "накладено арешт" на користь США.

"Цей пункт означає – "спочатку заплатіть нам, а потім годуйте своїх дітей", – сказало джерело видання, близьке до переговорів.

Угода передбачає, що "за всіма майбутніми ліцензіями США матимуть першочергове право відмови на купівлю експортних корисних копалин". Вашингтон матиме суверенний імунітет і отримає майже повний контроль над більшою частиною сировинної економіки України.

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Фонд "матиме виключне право встановлювати метод, критерії відбору, терміни та умови" всіх майбутніх ліцензій та проєктів. "І так далі, в цьому ж дусі", – пише видання.

Дослівно: "Президент Зеленський сам запропонував ідею надати США пряму частку в українських рідкоземельних ресурсах під час візиту до Trump Tower у вересні, сподіваючись налагодити відносини для продовження постачання зброї.

Він, напевно, не очікував, що йому висунуть умови, які зазвичай ставлять країнам-агресорам, що зазнали поразки у війні. Вони навіть жорсткіші за фінансові санкції, накладені на Німеччину та Японію після їхньої поразки в 1945 році".

Деталі: Фактично, умови цієї угоди значно перевершують ті, що були накладені на Німеччину за Версальським договором 1919 року.

Для порівняння, репарації, накладені на Веймарську республіку, становили 132 мільярди золотих марок (близько $269 млрд у сучасному еквіваленті) і пізніше були скорочені. У випадку України йдеться про $500 млрд.

Дослівно: "Запропонована Трампом угода не передбачає жодної фінансової допомоги для України, а лише встановлює обмеження та вимоги, які можуть стримувати економічний розвиток країни".

Деталі: В інтерв’ю Fox News Дональд Трамп заявив, що Україна "по суті погодилася" передати $500 млрд.

"Вони мають надзвичайно цінну землю з точки зору рідкісних металів, з точки зору нафти і газу, з точки зору інших ресурсів", – сказав він.

Трамп попередив, що Україну "піднесуть Путіну на тарілочці", якщо вона відмовиться від цих умов.

Дослівно: "Україна не може задовольнити вимогу Трампа щодо $500 мільярдів у будь-який розумний проміжок часу. Але ще важливіше – чи чесно так поводитися з нацією-жертвою, яка три роки утримує лінію фронту заради ліберальних демократій, жертвуючи величезними ресурсами?

Вимога Трампа – це примус залізними кулаками з боку неоімперської держави проти слабшої нації, притиснутої до стіни".

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