Администрация Дональда Трампа выдвинула Украине условия соглашения по полезным ископаемым в обмен на военную помощь, которые обычно ставят странам-агрессорам, потерпевшим поражение в войне. Условия этого соглашения значительно превосходят те, что были наложены на Германию и Японию после Второй мировой войны.

Источник: проект соглашения с грифом "Привилегированный и конфиденциальный", датированный 7 февраля 2025 года, который получило британское издание The Telegraph

Дословно: "Условия контракта, который неделю назад попал в офис Владимира Зеленского, означают экономическую колонизацию Украины со стороны США, юридически закрепленную на неопределенный срок. Он предусматривает бремя репараций, которые невозможно выполнить".

Реклама:

Детали: Согласно документу, США будут получать 50% доходов от добычи ресурсов, а также 50% от стоимости "всех новых лицензий, выданных третьим лицам" для будущей монетизации ресурсов. На такие доходы будет "наложен арест" в пользу США.

"Этот пункт означает – "сначала заплатите нам, а потом кормите своих детей", – сказал источник издания, близкий к переговорам.

Соглашение предусматривает, что "по всем будущим лицензиям США будут иметь первоочередное право отказа на покупку экспортных полезных ископаемых". Вашингтон будет иметь суверенный иммунитет и получит почти полный контроль над большей частью сырьевой экономики Украины.

РЕКЛАМА:

Фонд "будет иметь исключительное право устанавливать метод, критерии отбора, сроки и условия" всех будущих лицензий и проектов. "И так далее, в этом же духе", – пишет издание.

Дословно: "Президент Зеленский сам предложил идею предоставить США прямую долю в украинских редкоземельных ресурсах во время визита в Trump Tower в сентябре, надеясь наладить отношения для продолжения поставок оружия.

Он, наверное, не ожидал, что ему выдвинут условия, которые обычно ставят странам-агрессорам, потерпевшим поражение в войне. Они даже жестче финансовых санкций, наложенных на Германию и Японию после их поражения в 1945 году".

Детали: Фактически, условия этого соглашения значительно превосходят те, что были наложены на Германию по Версальскому договору 1919 года.

Для сравнения, репарации, наложенные на Веймарскую республику, составляли 132 миллиарда золотых марок (около $269 млрд в современном эквиваленте) и позже были сокращены. В случае Украины речь идет о $500 млрд.

Дословно: "Предложенное Трампом соглашение не предусматривает никакой финансовой помощи для Украины, а лишь устанавливает ограничения и требования, которые могут сдерживать экономическое развитие страны".

Детали: В интервью Fox News Дональд Трамп заявил, что Украина "по сути согласилась" передать $500 млрд.

"Они имеют чрезвычайно ценную землю с точки зрения редких металлов, с точки зрения нефти и газа, с точки зрения других ресурсов", – сказал он.

Трамп предупредил, что Украину "преподнесут Путину на тарелочке", если она откажется от этих условий.

Дословно: "Украина не может удовлетворить требование Трампа по $500 миллиардов в любой разумный промежуток времени. Но еще важнее – честно ли так обращаться с нацией-жертвой, которая три года удерживает линию фронта ради либеральных демократий, жертвуя огромными ресурсами?

Требование Трампа – это принуждение железными кулаками со стороны неоимперской державы против более слабой нации, прижатой к стене".

Предыстория: