Російський БПЛА влучив у багатоповерхівку на Кіровоградщині: вирувала пожежа, 3 постраждалих
Уночі 18 лютого російський безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку у місті Долинська, що у Кропивницькому районі Кіровоградської області, внаслідок чого спалахнула пожежа, постраждали одна доросла людина і двоє дітей.
Джерело: голова ОВА Андрій Райкович у Telegram, ДСНС у Facebook
Пряма мова очільника області: "Складна ніч для Кіровоградщини. Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку в Долинській. Троє постраждалих – мама і двоє дітей. Їм одразу надали медичну допомогу. Старша дівчинка госпіталізації не потребувала".
Деталі: Райкович додав, що з будинку евакуювали мешканців 38 квартир.
На оприлюднених фото видно, що у будинку після удару вирувала пожежа.
Наразі відповідні служби продовжують роботу на місці події.
За словами Райковича, російські ударні дрони також атакували і Кропивницький район, але минулося без постраждалих.