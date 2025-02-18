Російський БПЛА влучив у багатоповерхівку на Кіровоградщині: вирувала пожежа, 3 постраждалих

Уночі 18 лютого російський безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку у місті Долинська, що у Кропивницькому районі Кіровоградської області, внаслідок чого спалахнула пожежа, постраждали одна доросла людина і двоє дітей.

Джерело: голова ОВА Андрій Райкович у Telegram, ДСНС у Facebook

Пряма мова очільника області: "Складна ніч для Кіровоградщини. Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку в Долинській. Троє постраждалих – мама і двоє дітей. Їм одразу надали медичну допомогу. Старша дівчинка госпіталізації не потребувала".

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фото з Telegram Андрія Райковича

Деталі: Райкович додав, що з будинку евакуювали мешканців 38 квартир.

фото з Telegram Андрія Райковича

На оприлюднених фото видно, що у будинку після удару вирувала пожежа.

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Наразі відповідні служби продовжують роботу на місці події.

фото з Telegram Андрія Райковича

За словами Райковича, російські ударні дрони також атакували і Кропивницький район, але минулося без постраждалих.