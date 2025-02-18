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Война 2025

Российский БПЛА попал в многоэтажку на Кировоградщине: бушевал пожар, 3 пострадавших

Ирина БалачукВторник, 18 февраля 2025, 07:17
Российский БПЛА попал в многоэтажку на Кировоградщине: бушевал пожар, 3 пострадавших
ФОТО ИЗ TELEGRAM АНДРЕЯ РАЙКОВИЧА

Ночью 18 февраля российский беспилотник попал в жилую многоэтажку в городе Долинская, что в Кропивницком районе Кировоградской области, в результате чего вспыхнул пожар, пострадали один взрослый человек и двое детей.

Источник: глава ОВА Андрей Райкович в Telegram, ГСЧС в Facebook 

Прямая речь главы области: "Сложная ночь для Кировоградщины. Вражеский беспилотник попал в многоэтажку в Долинской. Трое пострадавших – мама и двое детей. Им сразу оказали медицинскую помощь. Старшая девочка в госпитализации не нуждалась". 

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ФОТО ИЗ TELEGRAM АНДРЕЯ РАЙКОВИЧА

Детали: Райкович добавил, что из дома эвакуировали жителей 38 квартир.

На обнародованных фото видно, что в доме после удара бушевал пожар.

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ФОТО ИЗ TELEGRAM АНДРЕЯ РАЙКОВИЧА

Сейчас соответствующие службы продолжают работу на месте собітия.

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM АНДРЕЯ РАЙКОВИЧА

По словам Райковича, российские ударные дроны также атаковали и Кропивницкий район, но обошлось без пострадавших.

Кировоградская областьбеспилотникипожар
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