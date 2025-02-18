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Війна 2025

ЗСУ знешкодили ще 1 170 загарбників і сотні одиниць озброєння і техніки ворога – Генштаб

Ірина БалачукВівторок, 18 лютого 2025, 07:40
ЗСУ знешкодили ще 1 170 загарбників і сотні одиниць озброєння і техніки ворога – Генштаб
Фото з Facebook 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу відмінусували 1 170 окупантів та 337 одиниць ворожого озброєння та техніки.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 18.02.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 861 090 (+1 170) осіб,
  • танків – 10 101 (+12) од,
  • бойових броньованих машин – 21 075 (+12) од,
  • артилерійських систем – 23 275 (+53) од,
  • РСЗВ – 1 285 (+2) од,
  • засобів ППО – 1 068 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25 586 (+181) од,
  • крилатих ракет – 3 064 (+1) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 37 679 (+74) од,
  • спеціальної техніки – 3 751 (+1) од.

Дані уточнюються.  

Росіявтрати у війні
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