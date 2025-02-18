ВСУ обезвредили еще 1 170 захватчиков и сотни единиц вооружения и техники врага – Генштаб
Вторник, 18 февраля 2025, 07:40
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки отминусовали 1 170 оккупантов и 337 единиц вражеского вооружения и техники.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 18.02.25 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 861 090 (+1 170) человек,
- танков – 10 101 (+12) ед,
- боевых бронированных машин – 21 075 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 23 275 (+53) ед,
- РСЗО – 1 285 (+2) ед,
- средств ПВО – 1 068 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 25 586 (+181) ед,
- крылатых ракет – 3 064 (+1) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 37 679 (+74) ед,
- специальной техники – 3 751 (+1) ед.
Данные уточняются.