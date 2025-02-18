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Война 2025

ВСУ обезвредили еще 1 170 захватчиков и сотни единиц вооружения и техники врага – Генштаб

Ирина БалачукВторник, 18 февраля 2025, 07:40
ВСУ обезвредили еще 1 170 захватчиков и сотни единиц вооружения и техники врага – Генштаб
Фото из Facebook 72 ОМБр им. Черных Запорожцев

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки отминусовали 1 170 оккупантов и 337 единиц вражеского вооружения и техники.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 18.02.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 861 090 (+1 170) человек,
  • танков – 10 101 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин – 21 075 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 23 275 (+53) ед,
  • РСЗО – 1 285 (+2) ед,
  • средств ПВО – 1 068 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 25 586 (+181) ед,
  • крылатых ракет – 3 064 (+1) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 37 679 (+74) ед,
  • специальной техники – 3 751 (+1) ед.

Данные уточняются.  

Росcияпотери в войне
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