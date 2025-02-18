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Война 2025

Россияне и команда Трампа уже имели встречи в Эр-Рияде – CNN

Ирина БалачукВторник, 18 февраля 2025, 08:17
Россияне и команда Трампа уже имели встречи в Эр-Рияде – CNN
Кирилл Дмитриев. Фото с сайта Кремля

Член российской делегации Кирилл Дмитриев заявил, что уже встречался с представителями команды президента США Дональда Трампа в Саудовской Аравии; официальная встреча сторон запланирована в Эр-Рияде на вторник.

Источник: американская телерадиокомпания CNN, которая общалась с Дмитриевым

Прямая речь представителя РФ: "Все, что я могу сказать, это то, что они (представители Трампа – ред.) умеют решать проблемы. И я думаю, что президент Трамп прекрасно решает проблемы".

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Детали: По словам Дмитриева, американские переговорщики еще не давали прямых обещаний своим российским коллегам.

"Я думаю, что обещание такое: давайте вести диалог, давайте найдем лучшее решение для наших стран, для других стран, для мирового сообщества", – сказал представитель РФ.

Он также возразил, что Россия в первую очередь стремится смягчить введенные против нее санкции, и утверждает, что американская и российская экономики могут получить выгоду от совместной работы.

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"Я думаю, что очень важно строить мосты. Я думаю, что отношения между США и Россией очень важны для мира", – сказал Дмитриев.

CNN со ссылкой на источники, пишет, что Кремль предложил Дмитриеву сосредоточиться на восстановлении экономических связей между США и Россией в то время, как обе стороны пытаются заключить мирное соглашение между Россией и Украиной.

Предыстория:

РосcияСШАСаудовская Аравия
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