Россияне и команда Трампа уже имели встречи в Эр-Рияде – CNN
Член российской делегации Кирилл Дмитриев заявил, что уже встречался с представителями команды президента США Дональда Трампа в Саудовской Аравии; официальная встреча сторон запланирована в Эр-Рияде на вторник.
Источник: американская телерадиокомпания CNN, которая общалась с Дмитриевым
Прямая речь представителя РФ: "Все, что я могу сказать, это то, что они (представители Трампа – ред.) умеют решать проблемы. И я думаю, что президент Трамп прекрасно решает проблемы".
Детали: По словам Дмитриева, американские переговорщики еще не давали прямых обещаний своим российским коллегам.
"Я думаю, что обещание такое: давайте вести диалог, давайте найдем лучшее решение для наших стран, для других стран, для мирового сообщества", – сказал представитель РФ.
Он также возразил, что Россия в первую очередь стремится смягчить введенные против нее санкции, и утверждает, что американская и российская экономики могут получить выгоду от совместной работы.
"Я думаю, что очень важно строить мосты. Я думаю, что отношения между США и Россией очень важны для мира", – сказал Дмитриев.
CNN со ссылкой на источники, пишет, что Кремль предложил Дмитриеву сосредоточиться на восстановлении экономических связей между США и Россией в то время, как обе стороны пытаются заключить мирное соглашение между Россией и Украиной.
Предыстория:
- Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что от России на встречу с представителями США в Саудовской Аравии полетят глава МИД Сергей Лавров и помощник главы РФ Юрий Ушаков.
- Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио 17 февраля уже прибыл в Саудовскую Аравию, где должны состояться переговоры между американской и российской делегациями по урегулированию войны в Украине.
- По данным издания Axios, встреча между представителями РФ и США состоится 18 февраля.
- Глава ОПУ Андрей Ермак заявил 16 февраля, что встреч с россиянами не планируется, пока не будет наработан план завершения войны.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему ничего не известно о встрече в Саудовской Аравии, и выразил обеспокоенность тем, что план встречи был разработан вне контроля Киева.
- Ранее Bloomberg сообщал, что лидер России Владимир Путин собирает команду тяжеловесов с десятилетиями опыта ведения переговоров на высоком уровне для взаимодействия с представителями президента США, который добивается заключения соглашения о прекращении войны России в Украине.