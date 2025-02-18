Армія РФ 55 разів атакувала Покровський напрямок, на фронті 139 боїв за добу – Генштаб

Найчастіше за минулу добу окупанти наступали під Покровськом та на Новопавлівському напрямку, загалом на фронті відбулось 139 боїв.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "За уточненою інформацією, вчора (17 лютого – ред.) противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 1 ракетного і 71 авіаційного ударів із використанням 2 ракет та 99 КАБ, залучив для ураження 2923 дрони-камікадзе. Також ворог здійснив близько 5000 артилерійських обстрілів, з них 93 – із реактивних систем залпового вогню".

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Деталі: На Харківському напрямку російські війська 2 рази намагалися просунутися в районі Вовчанська, але безуспішно.

На Куп’янському напрямку за минулу добу окупанти атакували 10 разів. Українські військові відбивали штурми біля Тополів, Петропавлівки, Глушківки, Загризового та у напрямку Новоосинового.

На Лиманському напрямку російські військові 6 разів намагалися прорватися поблизу Зарічного та Ямполівки.

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На Сіверському напрямку українські воїни відбили 1 атаку біля Білогорівки.

На Краматорському напрямку росіяни 6 разів атакували позиції українських військ у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку за добу відбулося 5 атак російських військ біля Торецька.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 55 штурмів у районах Миролюбівки, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Новоукраїнки, Піщаного, Котлиного, Удачного, Успенівки, Надіївки, Ясенового, Улаклів, Андріївки та Дачного.

На Новопавлівському напрямку українські військові відбили 23 атаки біля Новосілки, Рівнополя, Нового Комара, а також у напрямках Костянтинополя і Бурлацького.

На Оріхівському напрямку російські війська 2 рази атакували в районах Щербаків та Нестерянки, але не змогли просунутися.

У Курській області українські воїни за добу відбили 13 атак окупантів. Також росіяни завдали 27 авіаударів, скинули 30 керованих авіабомб та здійснили 573 обстріли, з яких 11 – з реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках російські війська активних наступальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках не виявлено ознак формування російських наступальних угруповань.