Армия РФ 55 раз атаковала Покровское направление, на фронте 139 боев за сутки – Генштаб

Чаще всего за минувшие сутки оккупанты наступали под Покровском и на Новопавловском направлении, всего на фронте состоялось 139 боев.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "По уточненной информации, вчера (17 февраля – ред.) противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 1 ракетный и 71 авиационный удар с использованием 2 ракет и 99 КАБ, привлек для поражения 2923 дронов-камикадзе. Также враг совершил около 5000 артиллерийских обстрелов, из них 93 – из реактивных систем залпового огня".

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Детали: На Харьковском направлении российские войска 2 раза пытались продвинуться в районе Волчанска, но безуспешно.

На Купянском направлении за минувшие сутки оккупанты атаковали 10 раз. Украинские военные отбивали штурмы у Тополей, Петропавловки, Глушковки, Загрызово и в направлении Новоосиново.

На Лиманском направлении российские военные 6 раз пытались прорваться вблизи Заречного и Ямполовки.

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На Северском направлении украинские воины отбили 1 атаку возле Белогоровки.

На Краматорском направлении россияне 6 раз атаковали позиции украинских войск в районе Часового Яра.

На Торецком направлении за сутки произошло 5 атак российских войск у Торецка.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 55 штурмов в районах Миролюбовки, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Новоукраинки, Песчаного, Котлиного, Удачного, Успеновки, Надиевки, Ясенового, Улаклов, Андреевки и Дачного.

На Новопавловском направлении украинские военные отбили 23 атаки возле Новоселки, Ровнополя, Нового Комара, а также в направлениях Константинополя и Бурлацкого.

На Ореховском направлении российские войска 2 раза атаковали в районах Щербаков и Нестерянки, но не смогли продвинуться.

В Курской области украинские воины за сутки отбили 13 атак оккупантов. Также россияне нанесли 27 авиаударов, сбросили 30 управляемых авиабомб и совершили 573 обстрела, из которых 11 – из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях российские войска активных наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях не обнаружено признаков формирования российских наступательных группировок.