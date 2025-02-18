Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Війна 2025

Окупанти обстріляли Оріхів: під завалами будинку знайшли загиблого

Ірина БалачукВівторок, 18 лютого 2025, 08:48
Окупанти обстріляли Оріхів: під завалами будинку знайшли загиблого
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Одна людина загинула внаслідок російських ударів по місту Оріхів Запорізької області – тіло чоловіка дістали з-під завалів будинку вранці 19 лютого.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram

Пряма мова очільника області: "80-річний чоловік загинув внаслідок ворожої атаки на Оріхов. Його тіло виявили сьогодні під завалами будинку".

Реклама:

Деталі: Федоров нагадав, що окупанти обстріляли Оріхів з артилерії напередодні увечері. Внаслідок ударів росіян горіли приватні будинки.

Запорізька областьвійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відео, фотоУ Саудівській Аравії почалися переговори США та Росії
Глава Rheinmetall: Європа опинилась "за дитячим столом" на переговорах щодо України
Умови угоди щодо копалин між США і Україною гірші за післявоєнні репарації Німеччини – Telegraph
Росія вимагає від України нових територіальних поступок – ISW
В Канаді під час посадки перекинувся літак: 15 постраждалих, троє у важкому стані
оновленоУ Києві пролунали вибухи: впали уламки безпілотника на територію підприємства
Усі новини...
Запорізька область
Ворог атакував Запоріжжя 10 БпЛА, в місті виникли пожежі – Федоров
Українські розвідники спалили розрахунок аеророзвідки окупантів
Війська РФ атакували село у Запорізькій області 10 КАБами, загинув чоловік
Останні новини
10:12
Мінфін оприлюднив нові форми податкових декларацій для ФОПів
10:10
Віцеканцлер Німеччини розкритикував Маска і закликав створити європейський X
10:09
Макрон розповів про підсумки екстреного саміту у Парижі
09:55
Європейський футбол по-російськи: як Дмітрій Риболовлєв став царем Монако
09:53
ФотоКарти DeepState: Росіяни намагаються оточити українських військових біля Дачного на Донеччині
09:52
відео, фотоУ Саудівській Аравії почалися переговори США та Росії
09:39
Глава Rheinmetall: Європа опинилась "за дитячим столом" на переговорах щодо України
09:33
Нафта зростає в ціні після атаки дронів, що викликала перебої постачань з Казахстану
09:31
Глава МЗС Литви: Україні можуть знадобитися європейські війська для стримування РФ в майбутньому
09:30
SpaceX Маска реформуватиме управління повітряним рухом США, попри конфлікт інтересів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: