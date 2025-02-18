Окупанти обстріляли Оріхів: під завалами будинку знайшли загиблого
Вівторок, 18 лютого 2025, 08:48
Одна людина загинула внаслідок російських ударів по місту Оріхів Запорізької області – тіло чоловіка дістали з-під завалів будинку вранці 19 лютого.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram
Пряма мова очільника області: "80-річний чоловік загинув внаслідок ворожої атаки на Оріхов. Його тіло виявили сьогодні під завалами будинку".
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Деталі: Федоров нагадав, що окупанти обстріляли Оріхів з артилерії напередодні увечері. Внаслідок ударів росіян горіли приватні будинки.