Оккупанты обстреляли Орехов: под завалами дома нашли погибшего
Вторник, 18 февраля 2025, 08:48
Один человек погиб в результате российских ударов по городу Орехов Запорожской области – тело мужчины достали из-под завалов дома утром 19 февраля.
Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram
Прямая речь главы области: "80-летний мужчина погиб в результате вражеской атаки на Орехов. Его тело обнаружили сегодня под завалами дома".
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Детали: Федоров напомнил, что оккупанты обстреляли Орехов из артиллерии накануне вечером. В результате ударов россиян горели частные дома.