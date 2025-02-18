Оккупанты обстреляли Орехов: под завалами дома нашли погибшего

Один человек погиб в результате российских ударов по городу Орехов Запорожской области – тело мужчины достали из-под завалов дома утром 19 февраля.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь главы области: "80-летний мужчина погиб в результате вражеской атаки на Орехов. Его тело обнаружили сегодня под завалами дома".

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Детали: Федоров напомнил, что оккупанты обстреляли Орехов из артиллерии накануне вечером. В результате ударов россиян горели частные дома.