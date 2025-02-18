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Війна 2025

Росія атакувала Україну 176-ма дронами, 103 вдалося збити

Ірина БалачукВівторок, 18 лютого 2025, 09:19
Росія атакувала Україну 176-ма дронами, 103 вдалося збити
Фото ілюстративне з Facebook Повітряного командування "Захід" Повітряних cил ЗСУ

Від вечора 17 лютого російські військові атакували Україну 176-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 170 дронів не досягли цілей.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 9:00 підтверджено збиття 103-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

67 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків)".

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Деталі: У Повітряних силах зазначили, що від ворожої атаки постраждали Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Черкащина.

Загарбники запускали дрони з напрямків російських міст Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, а також з тимчасово окупованого Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Повітряні сили ЗСУбезпілотники
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