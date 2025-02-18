Россия атаковала Украину 176-ю дронами, 103 удалось сбить

С вечера 17 февраля российские военные атаковали Украину 176-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 170 дронов не достигли целей.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 103-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.

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67 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)".

Детали: В Воздушных силах отметили, что от вражеской атаки пострадали Кировоградская, Харьковская, Киевская и Черкасская области.

Захватчики запускали дроны с направлений российских городов Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, а также с временно оккупированного Крыма.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.