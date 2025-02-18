Карти DeepState: Росіяни намагаються оточити українських військових біля Дачного на Донеччині
Вівторок, 18 лютого 2025, 09:53
Армія РФ на шляху до Костянтинополя впритул підійшла до села Дачне на Донеччині та, ймовірно, взяла його в напівоточення.
Джерело: проєкт DeepState, проінформований співрозмовник УП
Дослівно DeepState: "Ворог просунувся біля Улаклів, Бурлацького та Андріївки".
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Чому це важливо: Росіяни почали формувати напівоточення українських сил у районі Дачного з початку 2025-го року. У лютому вони суттєво затиснули українські підрозділи між своїм північним флангом – Андріївка, Шевченко та південним – Улакли, Зеленівка.
За даними поінформованого співрозмовника УП дотичного до Сил оборони, 16 лютого росіяни вже "заскакували" на околиці Костянтинополя.
Передісторія:
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- У ніч проти 11 січня аналітики DeepState оновили карту і повідомили, що росіяни окупували Курахове на Донеччині, приблизно за 7 кілометрів від Дачного.