Карти DeepState: Росіяни намагаються оточити українських військових біля Дачного на Донеччині

Армія РФ на шляху до Костянтинополя впритул підійшла до села Дачне на Донеччині та, ймовірно, взяла його в напівоточення.

Джерело: проєкт DeepState, проінформований співрозмовник УП

Дослівно DeepState: "Ворог просунувся біля Улаклів, Бурлацького та Андріївки".

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Фото: мапа DeepState

Чому це важливо: Росіяни почали формувати напівоточення українських сил у районі Дачного з початку 2025-го року. У лютому вони суттєво затиснули українські підрозділи між своїм північним флангом – Андріївка, Шевченко та південним – Улакли, Зеленівка.

За даними поінформованого співрозмовника УП дотичного до Сил оборони, 16 лютого росіяни вже "заскакували" на околиці Костянтинополя.

Передісторія:

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