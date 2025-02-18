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Війна 2025

Карти DeepState: Росіяни намагаються оточити українських військових біля Дачного на Донеччині

Українська правдаВівторок, 18 лютого 2025, 09:53
Карти DeepState: Росіяни намагаються оточити українських військових біля Дачного на Донеччині
Фото: мапа DeepState

Армія РФ на шляху до Костянтинополя впритул підійшла до села Дачне на Донеччині та, ймовірно, взяла його в напівоточення.

Джерело: проєкт DeepState, проінформований співрозмовник УП

Дослівно DeepState: "Ворог просунувся біля Улаклів, Бурлацького та Андріївки".

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Фото: мапа DeepState

Чому це важливо: Росіяни почали формувати напівоточення українських сил у районі Дачного з початку 2025-го року. У лютому вони суттєво затиснули українські підрозділи між своїм північним флангом – Андріївка, Шевченко та південним – Улакли, Зеленівка. 

За даними поінформованого співрозмовника УП дотичного до Сил оборони, 16 лютого росіяни вже "заскакували" на околиці Костянтинополя.

Передісторія: 

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  • У ніч проти 11 січня аналітики DeepState оновили карту і повідомили, що росіяни окупували Курахове на Донеччині, приблизно за 7 кілометрів від Дачного.

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