Карты DeepState: Россияне пытаются окружить украинских военных возле Дачного в Донецкой области
Вторник, 18 февраля 2025, 09:53
Армия РФ на пути к Константинополю вплотную подошла к селу Дачное в Донецкой области и, вероятно, взяла его в полуокружение.
Источник: проект DeepState, проинформированный собеседник УП
Дословно DeepState: "Враг продвинулся возле Улаклов, Бурлацкого и Андреевки".
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Почему это важно: Россияне начали формировать полуокружение украинских сил в районе Дачного с начала 2025-го года. В феврале 2025-го они существенно зажали украинские подразделения между своим северным флангом – Андреевка, Шевченко и южным – Улаклы, Зеленовка.
По данным УП от информированного собеседника, имеющего отношение к Силам обороны, 16 февраля россияне уже "заскакивали" на окраины Константинополя.
Предыстория:
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- В ночь на 11 января аналитики DeepState обновили карту и сообщили, что россияне оккупировали Курахово Донецкой области, примерно в 7 километрах от Дачного.