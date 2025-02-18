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Война 2025

Карты DeepState: Россияне пытаются окружить украинских военных возле Дачного в Донецкой области

Украинская правдаВторник, 18 февраля 2025, 09:53
Карты DeepState: Россияне пытаются окружить украинских военных возле Дачного в Донецкой области
Фото: карта DeepState

Армия РФ на пути к Константинополю вплотную подошла к селу Дачное в Донецкой области и, вероятно, взяла его в полуокружение.

Источник: проект DeepState, проинформированный собеседник УП

Дословно DeepState: "Враг продвинулся возле Улаклов, Бурлацкого и Андреевки".

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Фото: карты DeepState

Почему это важно: Россияне начали формировать полуокружение украинских сил в районе Дачного с начала 2025-го года. В феврале 2025-го они существенно зажали украинские подразделения между своим северным флангом – Андреевка, Шевченко и южным – Улаклы, Зеленовка. 

По данным УП от информированного собеседника, имеющего отношение к Силам обороны, 16 февраля россияне уже "заскакивали" на окраины Константинополя.

Предыстория: 

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российско-украинская войнаоккупация
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