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Війна 2025

До використання у ЗСУ допустили безпілотні комплекси U13 і U15

Альона Мазуренко Вівторок, 18 лютого 2025, 12:13
До використання у ЗСУ допустили безпілотні комплекси U13 і U15
фото: МОУ

Міністерство оборони допустило до експлуатації у підрозділах сил оборони безпілотні авіаційні комплекси U13 і U15 українського виробництва.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "Дрони цих комплексів призначені для знищення захищених вогневих позицій, бронетехніки та живої сили противника.

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FPV-дрони U13 і U15 відрізняються розмірами рами та показниками корисного навантаження".

Деталі: Повідомляється, що коптери обладнуються потужними електродвигунами.

"Пташки" цих комплексів маловразливі для ворожих радіоелектронних засобів протидії та можуть застосовуватись за різних метеорологічних умов.

Міноборонибезпілотники
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