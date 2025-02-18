До використання у ЗСУ допустили безпілотні комплекси U13 і U15
Вівторок, 18 лютого 2025, 12:13
Міністерство оборони допустило до експлуатації у підрозділах сил оборони безпілотні авіаційні комплекси U13 і U15 українського виробництва.
Джерело: Міноборони
Дослівно: "Дрони цих комплексів призначені для знищення захищених вогневих позицій, бронетехніки та живої сили противника.
Реклама:
FPV-дрони U13 і U15 відрізняються розмірами рами та показниками корисного навантаження".
Деталі: Повідомляється, що коптери обладнуються потужними електродвигунами.
"Пташки" цих комплексів маловразливі для ворожих радіоелектронних засобів протидії та можуть застосовуватись за різних метеорологічних умов.