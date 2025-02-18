К использованию в ВСУ допустили беспилотные комплексы U13 и U15
Вторник, 18 февраля 2025, 12:13
Министерство обороны допустило к эксплуатации в подразделениях сил обороны беспилотные авиационные комплексы U13 и U15 украинского производства.
Источник: Минобороны
Дословно: "Дроны этих комплексов предназначены для уничтожения защищенных огневых позиций, бронетехники и живой силы противника.
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FPV-дроны U13 и U15 отличаются размерами рамы и показателями полезной нагрузки".
Детали: Сообщается, что коптеры оборудуются мощными электродвигателями.
"Птички" этих комплексов малоуязвимы для вражеских радиоэлектронных средств противодействия и могут применяться при различных метеорологических условиях.