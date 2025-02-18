Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Война 2025

К использованию в ВСУ допустили беспилотные комплексы U13 и U15

Алена МазуренкоВторник, 18 февраля 2025, 12:13
К использованию в ВСУ допустили беспилотные комплексы U13 и U15
фото: МОУ

Министерство обороны допустило к эксплуатации в подразделениях сил обороны беспилотные авиационные комплексы U13 и U15 украинского производства.

Источник: Минобороны

Дословно: "Дроны этих комплексов предназначены для уничтожения защищенных огневых позиций, бронетехники и живой силы противника.

Реклама:

FPV-дроны U13 и U15 отличаются размерами рамы и показателями полезной нагрузки".

Детали: Сообщается, что коптеры оборудуются мощными электродвигателями.

"Птички" этих комплексов малоуязвимы для вражеских радиоэлектронных средств противодействия и могут применяться при различных метеорологических условиях.

Минобороныбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Президент Еврокомиссии – Келлогу: Европа готова увеличить производство и расходы на оборону ЕС и Украины
видео, фотоВ Саудовской Аравии начались переговоры США и России
Глава Rheinmetall: Европа оказалась "за детским столом" на переговорах по Украине
Условия соглашения по ископаемым между США и Украиной хуже послевоенных репараций Германии – Telegraph
Россия требует от Украины новых территориальных уступок – ISW
В Канаде во время посадки перевернулся самолет: 15 пострадавших, трое в тяжелом состоянии
Все новости...
Минобороны
Минобороны уволило чиновника, который занимался главным цифровым оружием
Это не контракт, это война. Или вы забыли?
В "Резерв+" появилась возможность подать заявку на контрактную службу с 18 лет
Последние новости
13:51
Видатки загального фонду держбюджету в січні – 214,1 мільярдів: на що пішли кошти
13:35
Зеленский: Возвращение территорий дипломатическим путем не означает сдачу интересов Украины
13:31
400 шагов: Кабмин утвердил план приоритетных действий на 2025 год
13:28
"У россиян деньги взяли?" Украинцев возмутил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"
13:26
Видео, фотоОккупанты попали КАБом по центру Золочева, разрушили помещение соцзащиты
13:24
СМИ: во Франции встревожены "немыслимым альянсом" Трампа и Путина
13:23
футбол"Бенфика" Трубина сыграет против клуба российского олигарха: анонс матчей плей-офф Лиги чемпионов
13:16
СМИ: Премьер Италии не уверена в целесообразности ввода войск в Украину
13:14
Как будут награждать учеников вместо золотых и серебряных медалей – объяснили в службе образовательного омбудсмена
13:13
Правительство выделило 1,5 миллиарда на укрытие Чернобыльской АЭС
Все новости...
Реклама:
Реклама: