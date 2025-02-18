К использованию в ВСУ допустили беспилотные комплексы U13 и U15

Министерство обороны допустило к эксплуатации в подразделениях сил обороны беспилотные авиационные комплексы U13 и U15 украинского производства.

Источник: Минобороны

Дословно: "Дроны этих комплексов предназначены для уничтожения защищенных огневых позиций, бронетехники и живой силы противника.

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FPV-дроны U13 и U15 отличаются размерами рамы и показателями полезной нагрузки".

Детали: Сообщается, что коптеры оборудуются мощными электродвигателями.

"Птички" этих комплексов малоуязвимы для вражеских радиоэлектронных средств противодействия и могут применяться при различных метеорологических условиях.