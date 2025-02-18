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Війна 2025

"Серйозніша загроза": Буданов описав, як росіяни покращили північнокорейські ракети KN-23

Валентина РоманенкоВівторок, 18 лютого 2025, 12:38
Серйозніша загроза: Буданов описав, як росіяни покращили північнокорейські ракети KN-23
Кирило Буданов. фото ГУР

Участь армії КНДР у війні проти України матиме довготривалі наслідки для системи безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, Північна Корея модернізує свої технології.

Джерело: начальник ГУР МОУ генерал-лейтенант Кирило Буданов в інтерв’ю південнокорейському виданню The Chosun, цитує пресслужба ГУР

Пряма мова: "Північна Корея використовує цю війну, щоб отримати бойовий досвід і модернізувати свої військові технології. Це матиме довготривалі наслідки для системи безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні".

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Деталі: Як приклад генерал описав зміни, яких зазнала північнокорейська ракета KN-23: спочатку її точність була дуже низькою, з похибкою від 500 до 1 500 метрів, але  російські фахівці внесли технічні модифікації.

"Тепер ракета стала набагато точнішою і є значно серйознішою загрозою", — зауважив керівник української спецслужби, додавши, що ця  ракетна зброя загрожує для безпеки Південної Кореї та Японії.

За словами Буданова, угрупування Північної Кореї у війні проти України втратило близько 4000 тисяч військових убитими та важкопораненими. Але попри значні втрати, північнокорейські сили продовжують активно брати участь у спільних операціях з російськими військами. Також на фронті спостерігається збільшення кількості північнокорейської артилерії.

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"Ця війна мобілізувала всі військові можливості залучених країн. Лише три держави — Україна, Росія та Північна Корея — набувають безпосереднього досвіду ведення повномасштабної війни XXI століття. Майбутня північнокорейська армія буде кардинально відрізнятися від минулої", — підкреслив очільник ГУР.

Буданов акцентував, що держава-агресор Росія та КНДР поглиблюють військову співпрацю в сфері технологій, науки та промисловості.

"Ця співпраця досягає найвищого рівня і становить серйозну загрозу для міжнародної спільноти", – наголосив очільник воєнної розвідки.

КНДРГУРвійназброя
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