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Война 2025

"Более серьезная угроза": Буданов описал, как россияне улучшили северокорейские ракеты KN-23

Валентина РоманенкоВторник, 18 февраля 2025, 12:38
Более серьезная угроза: Буданов описал, как россияне улучшили северокорейские ракеты KN-23
Кирилл Буданов. фото ГУР

Участие армии КНДР в войне против Украины будет иметь долговременные последствия для системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северная Корея модернизирует свои технологии.

Источник: начальник ГУР МОУ генерал-лейтенант Кирилл Буданов в интервью южнокорейскому изданию The Chosun, цитирует пресс-служба ГУР

Прямая речь: "Северная Корея использует эту войну, чтобы получить боевой опыт и модернизировать свои военные технологии. Это будет иметь долговременные последствия для системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

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Детали: В качестве примера генерал описал изменения, которые претерпела северокорейская ракета KN-23: сначала ее точность была очень низкой, с погрешностью от 500 до 1 500 метров, но российские специалисты внесли технические модификации.

"Теперь ракета стала намного точнее и является значительно более серьезной угрозой", - отметил руководитель украинской спецслужбы, добавив, что это ракетное оружие угрожает безопасности Южной Кореи и Японии.

По словам Буданова, группировка Северной Кореи в войне против Украины потеряла около 4000 тысяч военных убитыми и тяжелоранеными. Но несмотря на значительные потери, северокорейские силы продолжают активно участвовать в совместных операциях с российскими войсками. Также на фронте наблюдается увеличение количества северокорейской артиллерии.

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"Эта война мобилизовала все военные возможности вовлеченных стран. Только три государства - Украина, Россия и Северная Корея - приобретают непосредственный опыт ведения полномасштабной войны XXI века. Будущая северокорейская армия будет кардинально отличаться от прошлой", - подчеркнул глава ГУР.

Буданов акцентировал, что государство-агрессор Россия и КНДР углубляют военное сотрудничество в сфере технологий, науки и промышленности.

"Это сотрудничество достигает высокого уровня и представляет серьезную угрозу для международного сообщества", - подчеркнул глава военной разведки.

КНДРГУРвойнаоружие
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